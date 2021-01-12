【本報訊】八旬老翁前年底在牛頭角撕毀連儂牆文宣，女途人見狀制止，卻遭老翁出拳多次毆打頭部。老翁事後被控襲擊致造成身體傷害罪，案件原定昨日開審，惟控方表明改控罪責較輕的普通襲擊罪。老翁認罪，求情指寒流下沒有羽絨衣，但仍要冒感染肺炎風險出門往警署報到，已受懲罰。裁判官莫子聰再三強調案情嚴重，又謂暴力並非解決問題方法，「即使對方唔啱，亦都唔係由你施加暴力」，但最終只判監14天、兼且緩刑兩年。

被告顏學海（84歲）昨日應訊時需戴上助聽器，並獲安排普通話傳譯。控罪指他2019年12月2日在牛頭角道東九龍文化中心地盤外襲擊姓梁女子。被告去年首次提堂時一度強調：「完全沒有這件事。」

官指案情嚴重

辯方求情指，被告與妻子結婚超過50年，育有一子一女，女兒在澳洲居住，惟子女皆無供養兩老。被告與妻子每月依靠7,000多元的老人津貼過活，扣除每月2,400元租金後所剩無幾，生活捉襟見肘。被告患有多種老人病，行動不便。辯方又指，被告日常愛看書讀報，是一名有文化的長者，案發只因與事主發生齟齬，出於情緒才出手。

辯方又謂，肺炎疫情肆虐，為減風險理應不該出門；惟在寒流襲港下，被告即使沒有羽絨衣，仍要按時往警署報到，吃盡苦頭。被告有時更忘記帶八達通，需靠好心人施捨零錢搭車，希望法庭考慮受害人傷勢輕微，准以罰款了事。

裁判官莫子聰指，雖然被告獲控方改控較輕控罪，但頭部是身體重要部位，被告拳打事主頭部兩至三次，令女事主兩頰觸痛及紅腫，控罪情節絕不輕微。莫官強調不論任何原因，暴力並非解決問題方法，「即使對方唔啱，亦都唔係由你施加暴力」。

莫官重申本案情節嚴重，惟考慮到被告過往奉公守法，沒有刑事案底，而認罪亦是最大求情理由，接納他只是一時衝動犯案，與其過往性格不符，判以緩刑。

案情指出，案發當晚7時許，事主梁小姐途經現場，看見被告正在撕毀連儂牆海報，上前制止，兩人因而爭執。梁取出手機拍攝，被告見狀，拳打梁的頭部兩、三次。有途人目擊制止並報警，梁送院治理。被告警誡下承認曾施襲。

案件編號：KTCC1485/20