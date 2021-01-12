【本報訊】12港人案在上月底判刑，其中十人的上訴期上周六已屆滿，家屬仍未收到判決生效的通知書，亦不知道他們在何處服刑。12港人關注組正循不同途徑，嘗試取得判決書。

12港人去年8月被內地截獲後，一直拘留於深圳鹽田看守所，其中十人上月底判刑。根據一般的程序，如沒有人提出上訴，判決將會生效，家屬可申請探監；如果有人上訴，家屬須在二審結束後才有機會探望。

李子賢父：官派律師失聯

不過直至今天，家屬仍然不清楚有沒有人上訴、港人在何處服刑、是否可以探監等具體情況。被判囚七個月的李子賢、郭子麟家屬，本月已到深圳接受14天隔離檢疫，屆滿後冀到看守所會見在囚家人。

李子賢父親昨日嘗試致電法院，惟電話接駁至留言信箱，同時已無法聯絡兒子的官派律師。李父指，子賢母親仍在深圳酒店接受隔離，料本月17日期滿。

12港人關注組成員鄒家成表示，有官派律師昨向在深圳的港人家屬表示，如無人上訴，判決書就會生效，進入刑罰執行階段，屆時法院會將判決書文件發給看守所，關注組正循不同途徑嘗試取得判決書。

協助12港人的支聯會副主席鄒幸彤向本報指，港人家屬一直在案件司法程序以外，預料不會獲得判決生效通知書，最直接方法是向法院查詢有無人提出上訴，以及向看守所查詢判決書資料，惟內地會否如實告之是另一回事。家屬律師亦指出，內地一般根據規定，判決書只會給律師和當事人，不會給家屬，「如果人到了監獄，就會給家屬通知，判決書生效問題是不通知的」。

一般而言，內地法院會在通知書說明當事人收監地點、可扣除的羈押日數及釋放日期等資料，以便家屬申請探監。據律師早前指出，八名被判囚七個月的港人，因剩餘刑期在三個月內，理論上是由看守所代為執行。其餘兩名分別被判囚兩年及三年的港人，則將被送往監獄服刑。惟至於何時送往哪個監獄服刑，一直都是「非常秘密」。