【本報訊】網民前年底發起「十八區開花」示威活動，其間七人被指將「優品360」店舖架上貨品掃落地。其中兩男昨承認刑事損壞罪，主任裁判官羅德泉判刑指案中破壞行動並非單一事件，又自言處理了數十年刑事案，這種形式的破壞猶如黑社會或流氓所為，不但破壞商店財物，更令店員及市民因「見到一個無法無天嘅情況公然地發生」而不安，最終重判中年無業男入獄八個月，同案18歲男生還柙候判。

被告無業漢鄒昇華（54歲）及林姓中五學生（18歲）承認前年10月13日在葵涌新都會廣場內犯案。辯方求情透露，鄒沒案底，已離婚，去年因疫情失業，獨力照顧年邁病母。他沒預謀犯案，當日亦沒攜帶裝備或工具到場。

同案男生候判

惟羅官聞言質疑鄒響應網上號召，犯案不是沒計劃。辯方解釋謂，鄒事發當日才見到號召，用了錯誤手法表達對社會事件的不滿，承諾不會再犯，並願意賠償。再者，羅官斥鄒身為成年人，而有關號召明顯有組織，所以判監絕對恰當，最終判他入獄八個月，並須向受害公司賠償1,134港元。

至於林姓男生，辯方指他案發時年僅16歲，參與程度不高，亦願意賠償，希望法庭念在他年輕及有悔意，判刑前先索取報告。羅官將男生還柙至下月2日，替他索取感化、社會服務令、更生中心及勞教所等一系列報告再判刑。

案件編號：WKCC3188/20