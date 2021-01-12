【本報訊】警方昨晚封鎖了出現爆發的新填地街20至26號附近街道，多輛救護車到場接走疑似確診居民。區議員指出，新填地街20至26號是同一棟大廈，走廊互通，是一個南亞裔人士社區，當局最初單對26號強制檢測是失誤，導致病毒擴散。

據記者到現埸所見，新填地街20至26號實際為同一棟大廈，樓層內走廊互通，住戶多數為南亞裔人士，包括尼泊爾人，大廈有兩個出入口，分別面向寧波街及新填地街，其中新填地街出入口對着露天街市，路旁有紙箱及爛菜等垃圾堆積，衞生環境惡劣。

晚上約7時起，先後多輛救護車到場，身穿全套保護衣的救護員接走數名居民，亦有居民帶同行李箱離開，登上一輛專車，疑送往檢疫中心。警方則一度於大廈附近巡視，然後封鎖附近一段南京街及寧波街。

區議員轟當局失誤

油尖旺區議員何富榮表示，新填地街26號上周強制檢測時，他已向當局反映四個門牌號大廈相連，理應全部強制檢測，但當局未有受理，現在爆疫或與當局當初的失誤有關。大廈內大部份單位為劏房，居民則多為南亞裔人士。上次強制檢測便曾有居民因不諳中英文而引起誤會，後來當局才派出尼泊爾裔職員向居民講解。

有大廈住戶稱，大廈內的南亞裔居民經常與同鄉聚會。大廈地舖有一間售賣尼泊爾物品小商店，不時會有區內尼泊爾人在店內聚集。