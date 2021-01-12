【本報訊】社交軟件轉會潮中，有人選擇從未使用過的新興平台如Signal、MeWe，也有人回到未有智能電話的年代，反璞歸真重裝早被遺忘的ICQ。有回歸ICQ的用家質疑，當大夥兒一窩蜂轉用Signal或MeWe時，究竟有否先了解相關軟件的背景？

經常撰文分享網絡安全資訊的旅遊寫作人Pazu薯伯伯2014年9月已開始使用Signal，當時僅有二至三名朋友使用。他留意到，近月因為facebook及WhatsApp的霸權問題，令朋友間轉會情況創高峯，現時他在WhatsApp僅剩四個群組，笑言「我留喺度嘅目的就係叫人轉用Signal」。

他表示，整體而言十分滿意Signal的表現，因其功能持續改進，例如Signal一向最大的問題在於不能自由增減群組成員，最近則新增管理員功能，解決以上問題。但他亦提示新用家，建立群組時，切勿直接把所有人加到群組，因萬一有使用舊版的Signal用戶，所建群組亦屬舊款，未能使用管理員功能。

楊秉基︰分散使用免養大霸權

獨立劇團「好戲量」藝術總監楊秉基選擇港人的集體回憶，宣佈重裝已被遺忘的通訊軟件ICQ，「以前用ICQ、MSN都唔會有咁多私隱憂慮，我就喺度諗，ICQ會唔會就係一個返璞歸真嘅方向呢？」他同時反問大眾，在一窩蜂轉用Signal或MeWe時，究竟有否先了解相關軟件的背景。

他解釋，Signal由WhatsApp的創辦人創立，「WhatsApp最後都係賣咗畀facebook，令facebook壯大，從而再產生霸權」，因此對Signal最後是否真確安全，存有疑問。

楊秉基說，現時他與不同群體溝通時會使用不同通訊軟件，例如跟內地學生溝通會使用Signal，跟劇團成員傳劇照時會使用WhatsApp、跟部份舊朋友則會用ICQ，「用唔同社交媒體時會知道點樣保障自己……為方便就要畀facebook獨攬霸權，覺得分散投資都係一種方法」。