【本報訊】警方國安處上周大規模拘捕55名民主派初選協調者及參加者，不少被捕人反映手機出現異常活動。《華盛頓郵報》昨日報道，有關行動撿走逾200部手機和電子設備，並引述香港警隊消息指，警方無法破解較新型號的iPhone，將撿走的被捕人士手機及電子設備送往內地破解，因為中國有更先進的黑客技術竊取手機資訊。有被捕人士直言，相信警方有將他的手機「送中」，保釋後也發現「與政府有聯繫的人士」曾嘗試登入他的賬户。

《華盛頓郵報》引述被捕人之一、有份協助12港人家屬的鄒家成稱，警方拘捕當日，為求撿走他所有手機，居然準備一張電話清單，詳列以其名字註冊的所有電話號碼，其中一個是他給銀行的專屬號碼。警方即場逐個號碼撥打，聽到手機震動聲後找出電話位置並取走。整日行動警方取走逾200部電子設備，連被捕人士無份參與政治活動的配偶亦無一倖免，手提電腦被沒收。

欲查找「策劃反送中證據」

《華盛頓郵報》形容，這種「電子清掃」反映香港當局在國安法下運用新權力，範圍已遠超特首林鄭月娥早前的承諾。大搜捕後，載有大量警察、親中人士、黃藍商店資料的「香港編年史」網站，被警方引用國安法封鎖，種種事件令人憂慮香港正朝着像中國更廣闊的電子監控和審查走去。

報道又引述有匿名警員表示，警方網絡安全及科技罪案調查科無法在本地破解較新型號的iPhone，但就有方法破壞Android系統和Google雲端資料，所以警方已開始將被捕人士的電子設備送中，因中國當局有更先進技術擷取手機資訊。報道指當手機被成功破解，警方會從這些資料調查，因警方仍深信前年的抗爭是經過精心策劃和組織，着迷於要畫出民主派及公民社會的版圖連結，然後逐一打擊。警方回覆查詢時，未有正面回應曾否將被捕人士的裝置送中，只說不評論個別報道，採取任何行動時會按實際情況依法處理。《華郵》引述警方的回覆則有提到，國安法容許警方單方面禁制網上內容，亦不會公開調查細節。

事實上不少被捕人士的手機遭警方扣查後，即疑被人入侵甚至使用，如正被羈押的「快必」譚得志的Telegram賬戶突然重新使用、「慢必」陳志全被捕後，TG賬戶不停要求驗證密碼，林卓廷和黃碧雲的職員電郵收到黑客入侵警報。本報向被捕者之一岑子杰查詢，他發現被捕當日Google顯示「與政府有聯繫的人士」曾嘗試登入他的賬户，按香港法律要有法庭手令才可解鎖手機，他相信警方將手機送中，「去到今日乜都可能發生」。對於警方仍以為前年示威是「有計劃組織」，岑子杰重申「手機電腦入面係唔會搵到啲咩組織、聯絡暴亂嘅證據」，他組織和理非遊行，所有事見得光，香港人由2014年雨傘運動後，學懂「兄弟爬山」，這就是香港人的脈絡。

羅冠聰：以色列公司停助港警

流亡海外的立法會前議員羅冠聰稱，去年7月曾發起聯署呼籲以色列公司Cellebrite停止為港警提供破解手機服務，獲對方答允，及後有數間供應商發表相關聲明。他批評：「當黑警無法自行破解電子設備時，竟然將設備送中，務求在完全沒有法治監管的帝國黑幕後破解眾人電子儀器，可謂惡毒非常。」他形容事件凸顯港警已與中國公安連成一線，「國安+公安時代，經已來臨」。

資訊安全專家楊和生估計，若《華郵》消息屬實，他估計是港警沒法循以色列、美國公司等途徑解鎖手機，才選擇中國內地技術。他指Android手機能否解鎖視乎型號，以色列公司雖停止與警方合作，如警方仍有留下該iPhone解鎖軟件，有機會仍可解鎖，只是不可解開最新型號。

據他了解，中國內地技術都是「跟住外國步伐」，有時參考或購買外國核心技術重新包裝。