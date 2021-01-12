2021年「社福機構專戶」申請截止日期：

第一季：2021年3月12日（星期五）（計劃不能早於2021年6月1日開展）

第二季：2021年6月25日（星期五）（計劃不能早於2021年9月1日開展）

第三季：2021年9月24日（星期五）（計劃不能早於2021年12月1日開展）

申請資料已經上載至基金下載區： https://bit.ly/adcf_download

請大家把握時間申請。

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今年，「蘋果日報慈善基金」繼續會撥款資助社福機構及慈善團體舉辦各類型服務計劃。

過去，「蘋果日報慈善基金」委員多次提及撰寫申請計劃書時以下4個要點很重要。

1. 計劃要配合社會當時需要及問題所在

2. 服務對象需有針對性

3. 計劃要有創新性、持續性

4. 填補現有服務空隙的重要性。

去年，鄰舍輔導會怡菁山莊日間訓練及社區發展總主任葉佩茵姑娘(註冊社工)曾表示，「考慮申請基金時，應針對有關服務對象而計劃相關服務，特別在單位資源缺乏下會形成現有服務空隙，所以我們想申請基金幫助服務使用者的需要，可以將他們的能力發揮出來，而『蘋果日報慈善基金』有相關的申請要求和標準，評估下基金能夠配合到目前的情況，都希望讓這群組能夠帶來一些影響，如我們申請成功，對於智障人士能在藝術和體育有所發揮。」「此外基金能幫補服務上的漏洞，在服務資源有限的情況下，基金能資助單位購買訓練物資和聘請專業的導師來訓練學員(智障人士)體藝和知識的技巧，在互相配合下寫了計劃書給予『蘋果日報慈善基金』，在過程中基金同事到訪單位進行探訪觀察實際情況，亦在探訪內進行溝通，並且提問關於計劃中的問題，我們把現時的單位實況和困難講述給基金，讓申請能夠得以成功，在這此細節是重要的，並且溝通下服務計劃下得以調整，並且提供資訊和意見給我們，多方面配合下，計劃能獲得成功。」

去年，循道衛理楊震社會服務處天水圍家庭成長軒單位主任盧詩韻姑娘(註冊社工)曾表示，「我們留意到由個案觀察、直至服務單位及社區的需求，綜合各方面的需要和問題下籌劃服務，同時知道『蘋果基金』對於弱勢社群需要較為著重和持續性的服務較為著緊的項目，在這個狀況後我們有這個想法申請，而我們為自付盈虧營運下的單位，促使單位申請『蘋果基金』。」「而我們明白申請『蘋果基金』的好處，對於行政工作的要求相對便利，因機構同事在行政上容易應付。」「基金關注單位講求服務的直接性，在計劃服務上毋須舉辦繁華的活動及大型的活動，相反直接的服務給予使用者較為理想，而且編寫計劃書簡單呈現到原因和機構上的理念，再加上財務上的事項(如：報價)不用花太多時間，對於單位來說是方便，種種原因使單位同工有意申請『蘋果基金』。」

在未來的日子，「蘋果日報慈善基金」繼續需要你的支持，請即捐款到「社福機構專戶」，贊助每年獲批計劃書的撥款。

「社福機構專戶」專戶編號：S0006

網上捐款： http://bit.ly/applecharity

想幫人？請即瀏覽http://www.fb.com/adfundhk及https://www.instagram.com/adfundhk

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蘋果日報慈善基金

本基金為稅務局認可慈善機構。善款的一分一毫，將全數用於慈善用途，不會收取行政費。

本基金以不同途徑接收捐款：

- 用以長期接收及支援緊急及非緊急的有需要人士；

- 以不同的撥款專戶資助社福機構；

- 每年資助本港小學、中學及大學生在學習及課外活動上的費用；

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– 以PPS或信用卡作網上捐款：http://bit.ly/applecharity（註：單一PPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

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恒生銀行轉數快識別碼（FPS ID）：3996907

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– 現金捐款（OK便利店）（向店員表示捐款至「蘋果基金」）（註：單一EPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

– 港九新界6間華星冰室分店之捐款箱（不能申領捐款收據）

如讀者市民捐款至「社福機構專戶」，請於入數紙／支票背面寫上其S0006專戶編號，或把成功過賬之版面截圖，然後電郵／傳真／WhatsApp訊息／郵寄予本基金。