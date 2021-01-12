【武肺第四波】

【本報訊】本港武漢肺炎確診個案繼續回升，昨日新增60宗，比前天急增四成半。油麻地新填地街四個相鄰號數的舊唐樓出現爆發，部份個案與近日幾個地盤群組有關，至今已有21名居民確診。當局已向有關樓宇居民發出強制檢測公告，由於劏房林立，每有單位染疫，同一層所有住戶均列為密切接觸者送入檢疫中心，當中26號七層中有五層住戶被隔離檢疫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日新增60宗確診，全屬本地感染，當中13宗源頭不明，另有近30宗初步陽性個案。較早前強制檢測的新填地街26號與相鄰號數的單位相通，近日亦陸續有住戶確診，當局決定向新填地街20、22、24、26號發出強制檢測公告，上月30日至本月12日期間曾逗留逾兩小時的人，須在本月15日或前接受檢測。

新填地街20至26號其實是一幢七層高舊唐樓，原屬兩梯四伙，但每一伙都已被劏成多個劏房。單是26號至今累計已有八單位共14人確診，另有兩個單位共四人初步確診。當局上周向26號發出強制檢測令，當時已知20至26號相通，所以同時向20至24號居民提供自願免費檢測，結果20號有兩單位共五人確診，其中一人與中九龍幹線隧道工程群組相關。22號則有一個單位共兩人確診。24號暫未有確診。

張竹君表示，該樓宇最初個案來自新填地街26號，兩個案分別源於將軍澳藍田隧道及機場三跑地盤群組。但翻查衞生防護中心資料，該樓宇首名確診者（編號8758）為一名47歲女子，上月27日發病，30日確診，不屬於任何一個爆發群組。至本月4日該幢樓宇錄得的第三名確診者（編號8984、30歲男），才屬將軍澳藍田隧道地盤第二群組。

坪石三廈污水仍帶毒需強檢

該幢樓宇內劏房密集，惟張竹君表示，劏房單位都有獨立廁所及廚房，原本衞生防護中心訂定共用廁所或廚房的鄰居才會被列為密切接觸者，但考慮到現場環境擠迫，亦可能有共用一些渠管，因此決定將染疫單位的同層所有住戶均送往檢疫中心。26號的1、4、5、6、7樓；20 號的4、5樓；22號的1樓所有住戶因此都要檢疫。由於衞生署不掌握住戶名單，已要求警方提供協助追蹤。

根據衞生防護中心資料，新填地街鄰近的廣東道近日亦新增六宗個案，其中577號佔五宗，廟街亦有五宗個案。油尖旺區議員何富榮表示，佐敦一帶是南亞裔人士社區，不時可見南亞裔居民在街頭聚會及共膳，他們可能因語言障礙，根本不了解限聚令，令人擔心區內已出現族群傳播。

另外，坪石邨金石樓、藍石樓及黃石樓因污水樣本持續驗出陽性，其中金石樓污水更含高濃度病毒量，可能有隱形患者，故需要多做一次強制檢測。

此外，中九龍幹線地盤再多九宗個案，為確診者的密切接觸者；港九小輪多三宗相關個案，包括兩名工作人員及一名緊密接觸者，群組累計八宗個案。青衣救護站至今有五名救護員確診，當中四人在青衣工作，另外一人則因曾到青衣救護站洗車及沐浴，相信是透過更衣室等途徑感染。