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關注組聯盟：冀整合同路人

1小時前
■「中學生關注組聯盟」成員認為，整合各方連成盟友，有助互相支援。

反覆的問他們對其他學生組織的看法，有很多批評，互相不認同，但最後，他們都不約而同的說，學生組織本來已是一盤散沙，此時此刻，有解散的，未解散的也要自我審查，「根本就無分裂嘅本錢」他們如是說。

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去年中學反修例關注組如雨後春筍，全盛時期超過300個，現時還活躍的只剩下大約80個，這一盤沙，被凶猛的巨浪沖刷，所剩無幾。然後，去年9月甫開學便發生香島中學事件，阿正和幾個朋友決定成立「中學生關注組聯盟」，把這些僅存的關注組重新組織起來。

但這件事一點也不容易，他們放學後就聚在一起，對着電腦埋首聯絡不同的關注組，第一件事就是支援那些面對校方打壓的關注組，「我哋會以聯盟身份幫佢哋發聲，做整合，等佢哋知道有同路人，原來大家都面對打壓，you are not alone」發言人阿正說。

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委員之一R同學解釋不少去年成立的反修例關注組現時只剩幾個成員，「如果唔整合，好易被除去，成立聯盟可以令我哋更強大，背後有群體支撐，更有安全感，心理上好大支援」。另一委員Charon就切身感受到學校的打壓，校方知道她加入聯盟，校董會在沒有充份理由下革去她校內的職務，「我去搵校長問清楚，秘書話佢唔喺度，但我睇住秘書入去問佢」，她認為聯盟可以讓學生組織團結，聯合出帖文或聲明，迴響更大。

「打壓完學生就當無事？我哋就係要將佢變成公眾嘅事！」阿正說，但要組成聯盟，他們下了不少苦功，有人加入又退出，又有些在商討時期因意見不合而離開，更有些怕被學校盯上，決定不加入，阿正的學校也有找他「對話」，「話我哋個宣言好勇武、好煽動喎」。「抗赤化，守護校園。爭民主，捍衛本土」就是他們的理念。

成立聯盟前，他們主要跟學生和公眾溝通，成立後，身份明顯有變，更多是跟學校和校長周旋，技巧完全不同，而且難度更高，「完全係另一個世界，以前只係諗張文宣work唔work，𠵱家係面對被自己學校打壓嘅學生，點樣幫佢哋run落去」。阿正不忘呼籲，被打壓的學生可以找他們協助，尤其是情緒支援。

訪問其中一個學生組織的發言人時，他說成立「中學生關注組聯盟」那幾個中四學生，做了自己一直想做但未有時間做的事，他們很有魄力。互相欣賞，在幾個訪問中絕少聽見，覆巢之下無完卵，是覺悟，更是一個成長過程。

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