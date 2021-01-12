【本報訊】皮膚專科中心兼職護士前年在社交媒體發佈警員病人的個人資料，並附上「哩個死黑警又嚟睇醫生」字句。案件昨日再訊，涉案護士承認不誠實取用電腦及披露個人資料兩罪。辯方求情指，聲稱情緒受困的事主現已康復，惟被告卻因本案患上抑鬱症，更有自殺傾向。被告於案中只是在私人賬戶發佈資料，惟主任裁判官嚴舜儀認為案件或涉重大公眾利益，決定索取警員起底禁令生效前的相關資料，將判刑押後至本月29日，其間被告獲准保釋。

拍攝診所電腦 遭追蹤者篤灰

被告區婉泓（25歲）昨認罪。辯方資深大律師駱應淦求情指，被告賬號非公開，只有追蹤者才能看見限時動態，可見被告並無計劃發佈警員資料。報告顯示本案並沒對事主造成精神傷害，反而被告經歷長達一年的司法程序後，確診患上抑鬱症，更有自殺念頭。

主任裁判官嚴舜儀認為案件可能關乎社會整體利益，指警員個人資料有被濫用的潛在風險，後果是被告不可預計，「因為唔係單對單披露，而係成個社會氣氛」。嚴官先向控方索取起底禁令生效前的相關數據及案例，並替被告索取背景及社會服務令報告，再作判刑。案情透露，被告前年8月13日用診所電腦，開啟警員22878的病人資料，拍照上載至Instagram限時動態，附上「哩個死黑警又嚟睇醫生」字句。

事主的同袍、警員25708為被告賬號追蹤者，但二人素未謀面。他看見被告的限時動態後截圖傳送給事主。事主同日報警，又在覆診時當面質問被告。被告事後不斷透過電話及訊息向事主道歉，最終在住所被捕，警誡下表示：「阿sir，係我影，係我send嘅，畀次機會。」

案件編號：KCCC2370/20