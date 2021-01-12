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香港思流：放棄係愧對手足

1小時前
■「香港思流」發言人曾朗軒曾於擺街站時被捕，更被警告會上門搜證及拘捕。

第一次見曾朗軒，是國安法剛實施的時候，那時他已說不會解散「香港思流」。由2019年5月至今，他始終相信學生組織是推動香港民主發展和公義價值重要的一員，看似宏大的理想，他說只是卑微的期許。

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6月7日，香港思流聯合多個學界組織，發起九龍區遊行，活動過後，連續幾天都有人跟蹤他和其他成員，幾名操普通話的男子由尖沙嘴一直跟蹤至旺角，還不斷偷影他們，他說完全沒留意，直至有街坊叫他們小心，才發現自己一直被跟着。後來學生動源有成員被捕，那幾天他亦發現有警車長期泊在家門，凌晨一點警車依然未離開，更有人由他放學開始，一直跟着他回家。

因為早已被盯上，國安法前夕，組織內人心惶惶暗湧處處，有人提出解散，有人甚至哭了出來，怕有追溯期，怕被清算。最後，他們進行了內部投票，決定繼續運作，「如果仲有能力，就想用盡能力去做」。

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加入香港思流，於他而言，是順理成章。六年多前雨傘革命，他獨自走到金鐘，黃之鋒和學民思潮做的事情，成了他的政治啟蒙，那時他只是一個小六學生。他記得做剪報功課時，9.28警方以催淚彈驅散市民，報道中的一句「手無寸鐵的市民和學生」，異常地觸動着他，心內糾結為何政府不聆聽市民聲音而是用武力。

學生組織去年如雨後春筍般湧現，思流的IG有47,000關注，學生組織來說算是數一數二。前年他走上街頭，很多同學都上街去了，他認為這是力挽狂瀾，在制度外盡力發聲，後來成為了思流的發言人，覺得組織不能只被框在反修例一事上，開始關心民生和政治議題。

「香港思流」這個名字，是希望訓練學生有獨立思考的能力，而且如流水般靈活。這是理念，但現實終究又是另一回事，曾朗軒亦有過恐懼的時刻，傳來眾志解散消息的那個早上，他必須承認自己內心湧起前所未有的畏懼，但始終還是抑壓下來，「如果嗰一刻放棄，係愧對其他犧牲前途嘅手足，為咗呢一代學生，要爭取大家嘅未來」。

「學生動源」成員被捕、被控違反國安法那段時間，思流內氣氛沉重，「有可能要坐監，已有心理準備被清算」。鍾翰林被審判當天，他去了旁聽，心情糾結，但他認為學生組織依然有存在意義，「生存喺一個功利社會，學生嘅利益同聲音一般不被關注，想令社會從學生角度出發，更關心教育政策，例如通識科改革」。

他承認自己反叛，父母根本不想他參與學生組織，去年12月被捕，媽媽到警署保釋他時，跟警察說：「困佢耐啲就啱，畀啲教訓佢」。他理解，父母有微言，不想他觸及政治，他卻越是叛逆，跑出來「拋頭露面」做發言人，「有機會被拉，但佢哋阻唔到我」，早已回不去了。

還未到周梓樂死因庭作供前，他已說這件事是他一生的心魔，當天他是第一個發現梓樂墮樓重傷的義務救護員，過去一年，他每天都問自己，當時有沒有更多事可以做。「我知道已盡晒力，但仍然有啲諗唔通」。每個人都有不同身份，學生組織發言人也好，義務急救員也罷，他只想盡一分力。回歸初衷，組織只想訓練學生的獨立思考能力，因為只有思考，才是真正的無堅不摧。

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