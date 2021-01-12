對於美國大選，或香港民主例如35+初選，抱樂觀態度的人，不僅跌眼鏡，有的人還遭厄運。人們樂觀的原因是基於對制度的迷信：對美國三權分立、民主法治的迷信，對香港司法獨立的迷信。學者和KOL的樂觀，影響到普羅大眾。即使一個兒子與外國有扯不清的政商勾結的人當了總統，也還是相信制度會發揮作用。

美國開國元勳John Adams說：「我們的政府不具備能力去對付不受倫理與宗教約束的人類感情，我們的憲法是只為有道德和宗教信仰的民族制訂的。此憲法只適合於有道德和信仰的人民。」

也就是說，如果大多數人民，尤其是社會的既得利益者已被利益惡魔俘獲，不再有道德和信仰，這套三權分立的憲法也就不再能夠保護人民的個人權利了。

美國黑人學者、現年90歲的Thomas Sowell說，知識分子迷信制度，輕視世俗的觀念與民情，他們拒絕相信「民主國家也可能發生選舉舞弊」、「自由媒體也可能不公正」。他們固執地相信，一個國家只要有了民主法治就會永不褪色，人民自然就會趨善避惡。

甚麼是世俗觀念與民情呢？歷史學家黃仁宇引述《孟子》中齊宣王的話：「寡人有疾，寡人好勇；寡人有疾，寡人好貨；寡人有疾，寡人好色。」來說明，人類社會基本上受權力、金錢、情慾這三大關係所支配。自古以來，所有歷史，所有文藝作品，都離不開這三種關係的糾纏。這三種關係在動物世界中是不存在的，即使是性，動物也只是在發情期才有，而不像人類那樣不分時段，並捲入各種複雜關係中。

這可以說是人類社會的「性惡」、「原罪」。即使有制度的制衡，但制度也要人去執行，如果人沒有了宗教、道德的觀念，只顧糾纏在三大關係中，制度就失效了。這就是世俗與民情，即John Adams所說，美國「憲法只適合於有道德和信仰的人民」的意思。香港的原有制度在換了「一國」之後難以維持，也因為不再是「有道德和信仰」的人掌權也。

由三大關係構成的人類社會的不公平、不平等，幾乎人所共見。Thomas Sowell說，任何人從出生開始，都會自然而然產生追求烏托邦的左派平等理想：妄想人人平等的社會制度，渴望無微不至的保障，消除所有的差別和歧視。只有經過世俗、宗教、道德的洗禮，才有「從左到右」的觀念轉變。

過去100年社會主義的實踐證明了追求分配平等，一定會產生「有些動物比其他動物更平等」的極權主義。但既然社會仍然有差別，有弱勢，追求平等的理想在人類社會中也就從未止息。西方左派雖反對社會主義的分配平等，但認為「適當比例的財富再分配」以實現平等，仍然可取；因平等理想而反對人類的天然差別：男女差別，種族差別，由反歧視進而反傳統，政治正確凌駕了言論自由，於是社會產生了違反常識與傳統習慣的逆向歧視。

標榜反對極權主義的西方左派，因追求平等產生的種種怪異現象，變得與他們反對的極權越來越相似。文革中的打倒一切傳統的東西，在美國再現，重塑歷史，反對經典文藝產品，推倒塑像，否定性別差異和家庭觀念，取消父母兄弟姐妹的稱謂，與文革何其相似！

法國思想家伏爾泰說，「人類永遠是瘋狂的，而那些自以為可以治癒別人瘋症的人則是瘋狂之最。」以社會主義治愈人類瘋狂的人，和以否定傳統、否定差別來反歧視的人，都是瘋狂之最。

瘋狂之最的時代來臨，我們至少可以做一個秉持常識的正常人，維持傳統中的敬天、敬祖，承認差別並尊重差別，在物極必反中爭取改變。

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李怡