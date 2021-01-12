【本報訊】中國科興疫苗是港府採購的三款疫苗之一，參與科興疫苗第三期研究的巴西聖保羅州布坦坦研究所（Butantan Institute）今凌晨公佈，疫苗「整體有效率」為50.38％，僅高於世衞規定的50％門檻。布坦坦研究所臨床研究醫學主任帕拉西奧斯（Ricardo Palacios）表示，新數字包括輕度及無症狀感染患者。

數據遠遜另外兩款疫苗

巴西研究員上周公佈科興疫苗在當地測試的數據，聲稱有效比率為78%，並可完全防止重症，但被專家和監管機構批評數據欠全面，要求提高透明度。港府採購的另外兩款武肺疫苗，復星BioNTech疫苗有效率為95%，牛津大學和阿利斯康疫苗測試平均有效率為70.4%。本港呼吸系統專科醫生梁子超表示，若整體有效率是指預防有病徵及沒有病徵的感染，有效率少於60%並不出奇，但仍待科興公佈全面數據，才能確定效用。

梁子超表示，暫未知報道所指的科興疫苗整體有效率代表甚麼，若整體有效率是包括預防有病徵及沒有病徵的感染，則少於60%並不出奇，現時其他疫苗沒有明確數據顯示接種後可預防沒有病徵的感染，即接種後仍有可能感染及成為隱形病人。

梁子超表示，仍要待科興公佈全面第三期臨床研究數據，才能評論疫苗的效用及副作用。相信現時面世的疫苗於個人保護效用是明確的，最少能保護接種者自己，減少中度至嚴重病徵，減少對醫療系統的壓力，也可減少整體傳播。他相信本港未來六個月疫苗接種不可能覆蓋大部份港人，公眾仍要靠社交距離措施減少社區傳播。