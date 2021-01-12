【本報訊】食環署早前宣佈取消全港15個年宵市場，外界預計，大量人群會湧到旺角花墟選購年花，警方向油尖旺區議會提供的文件指出，為有效疏導人流及兼顧花店上落貨需要，計劃由2月6日（年廿五）至12日（年初一），在旺角花墟一帶實施與往年相若的特別交通及人流管制安排，除花店卸貨外，所有車輛不准駛入相關路段。

旺角花墟每年農曆新年前數天，都吸引大量人前往購買年花。雖然疫潮持續，但警方預計仍有一定人流到花墟。為有效疏導人流及兼顧花店上落貨，警方將於農曆新年前六日，即2月6日（年廿五）至12日（年初一），在旺角花墟一帶實施特別交通安排，包括花墟道、園藝街、園圃街和太子道西支路，除花販卸貨外，所有車輛不准駛入上述路段。而2月11日（年三十）所有車輛包括花販車輛均不得駛入該管制區。

取消年宵或令人群逼爆旺角買花

此外，警方可能會因應交通情況及公眾安全的需要，於2月6日至12日，在洗衣街、花園街、運動場道及太子道西支路實施臨時封路措施，禁止車輛駛入，以配合實施人群及交通管制。

油尖旺旺角東選區區議員林兆彬表示，原定今日油尖旺區議會討論該議題，因疫情關係，會議被押後，暫未知何時重開會議討論。他指出，自政府宣佈取消全港年宵市場後，花墟一帶居民擔心人潮會「逼爆」該區選購年花，形容是災難性，促請當局收回取消年宵市場的決定，「政府可以限制年宵入場人數同開放時間，但花墟屬私人地方，亦有居民喺度居住，政府唔可以限制進出，在疫情控制上更不理想」。