【本報訊】兩元乘車優惠擴展至60至64歲人士最快明年首季推行，並將推廣至紅色小巴、街渡及電車。紅色小巴香港仔至觀塘路線現時收費24元，補貼率可達92%。公共小巴車主司機協進總會主席張漢華稱，紅色小巴過去被巴士和港鐵搶客嚴重，「一個長者可帶走三個客」，料客源將回升兩至三成。

勞工及福利局長羅致光昨交代兩元乘車優惠計劃擴展至60至64歲人士的詳情，措施涉及額外開支將於下月底《財政預算案》中公佈，但透露金額會比去年初推算數字每年17億元「稍為鬆動」。優惠計劃將擴展至紅色小巴、街渡渡輪及電車，料明年首季與調低計劃年齡門檻一併實行。

裝八達通機增開支 「生意要緊」

羅致光稱，由於現時紅色小巴可自行釐定票價，故加入計劃前，紅色小巴必須向運輸署登記路線的起點、終點和票價，並安裝八達通機，「個機就會定咗喺個票價度」，以固定價格計算發還金額。運輸署已備存現時紅色小巴收費資料，如營運商登記時大幅加價，或不能參與計劃，希望營運商合作。

電車成人票價為2.6元，65歲或以上長者票價為半價1.3元，羅致光表示，60歲至64歲人士票價將高於兩元，將會與電車公司商討計劃細節，政府原則是「唔會差過今日，即係乘客唔會畀多咗錢」。

運輸署資料顯示，截至去年3月全港共有1,008輛紅色小巴，前年每日載客量約為28.3萬人次。香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，紅色小巴過去被巴士和港鐵搶客，業界爭取納入兩元乘車計劃多時，「好多老人家問有冇兩蚊搭車，冇就唔搭，一個長者客可以帶走三個客」，令客源大跌四成。現時全港只有約150至160輛紅色小巴設有八達通機，未來業界或需組公司及設有會計，加上安裝八達通機，每年涉萬元額外費用，但預料擴展計劃後客源將回升兩至三成，「有生意緊要啲」。

現時全港有16條固定班次的街渡渡輪航線，單程成人票價不一，最貴西貢至伙頭墳洲航線單程票價達80元，最低價香港仔至鴨脷洲僅需2.5元。經營三家村至東龍島航線的珊瑚海航運經理曾小姐表示歡迎計劃，指航線有較多外國人乘搭，客量受疫情影響，希望計劃令更多本地人乘搭，視乎客量或會增加班次，而八達通支付等配套已齊備，毋須額外添置。

擴展計劃下60至64歲受惠人數有約60萬人，為防濫用，長者必須使用新設計的個人八達通卡，安排並會於2024年擴展至所有受惠人士，有關設計新卡費用由政府承擔。