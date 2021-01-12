【本報訊】疫苗注射計劃資訊不足，加上政府失信於民，市民對接種疫苗相當抗拒。中大醫學院調查發現，僅約37%受訪者願意接種武肺疫苗，遠低其他國家約60至70%，負責調查的學者形容情況不理想，呼籲政府公佈更多資訊，提供適當誘因及高官「帶頭」接種，提升市民接種疫苗信心。

林鄭：願裝安心碼或放寬限制

中大醫學院去年7至8月疫潮第三波高峯期間，成功以電話隨機訪問年滿18歲的1,200人，結果發現僅37%受訪者願意接種武肺疫苗，當中最多願意接種人士是65歲以上長者，有47.6%；25至44歲群組接受程度最低，只有24.4%。另逾六成人指，疫苗產地和參與臨床測試的人數，會影響他們對疫苗的接受程度。

負責調查的中大醫學院微生物學系系主任陳基湘教授表示，僅37%人願意接種是非常低，未能達到防疫標準和群體免疫。政府應公佈更多有關疫苗製造方式、產地和其他地區接種情況等資訊，並提供適當誘因，如僱員可彈性上班方便接種，或提供接種證明方便市民日後出行等。他又建議官員「帶頭」接種。不過直接經濟誘因則可能帶來反效果，令人誤以為接種疫苗風險高，更拒絕接種。

特首林鄭月娥昨表示，計劃是自願性質，政府不會提供金錢誘因。至於接種疫苗後，防疫措施是否可放寬，林鄭表示未必有完全直接關係，「疫苗接種要做到全社會或者起碼七成，可能需要一段長時間」。不過她說，如果有些業界的防疫措施做得齊全，員工檢測確定是陰性，又願意安裝使用「安心出行」，政府會檢視放寬限制的可能。