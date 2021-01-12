【本報訊】12港人案其中一名家屬律師盧思位，上周一收到四川省司法廳通知，指他在網上「多次發表不當言論」，計劃吊銷他的律師執照。盧提出要求聽證，多名律師及維權人士抵達成都，準備今日到聽證會現場聲援。維穩力量在聽證會前夕出動，盧昨午被自稱是司法局的人員用車圍堵，他報警後反被帶往警局；亦有部份打算聲援盧的維權人士遭警告或阻礙出行。

臨近聽證會，盧思位連續兩日遭不明人士跟蹤，手機更一度被搶去損毀。昨午去取核酸檢測報告期間，他又遭兩名自稱是成都成華區司法局人員要求他今日不要離開成華區，盧表示自己來自青羊區，跟成華區沒有事務往來。

獲釋後遭維穩人員「談話」

兩人其後駕車駛至，將盧思位的座駕堵住並禁止他離開，「一輛在我的左前方，一輛在我的正左方，不讓我走」。盧報警求助，公安前來協調後，未有查核該兩名人員身份，反而將盧與友人帶返派出所扣查，直到夜晚才釋放。律師任全牛昨透露，盧思位昨晚9時許又被維穩人員「找上談話」，他批評當局意圖干擾阻止盧與更多人見面，「恐嚇他別惹事」。

盧思位是12港人案喬映瑜家屬委託的律師，近期亦擔任另一維權律師余文生的辯護律師。他被釘牌的消息傳出後，在人權律師界引起關注。據了解，包括12人案被釘牌的律師任全牛、人權律師謝燕益、709律師謝陽等人昨從各地飛往成都，準備到聽證會聲援盧思位。有律師表示，聽證會理論上是公開，但實際上充滿限制，一般人難以旁聽，只能在場外聲援。去年被釘牌的謝陽表示：「就算無力改變現狀，都要表明我們反對的態度。」

不過部份維權人士連出門都受到阻攔。余文生妻子許艷日前透露將到成都，前日被自稱北京市石景山分局國保人員拍門辱罵，稱她是「賣國賊」、「漢奸」，又問她是否準備離開北京。

雖然遭到威嚇，許艷仍然按原定計劃出發，「我的態度非常明確，我肯定要去，一方面因為盧律師為余文生擔任二審辯護律師，二是申請聽證會是一個法律權利，國保也沒有權利去剝奪一個人的自由和人權」。許艷感激在丈夫失去自由近1,000日後，盧思位首次爭取到會見他。

任全牛聽證會下周二舉行

另外，甘肅維權人士李大偉也計劃到成都，惟買火車票時發現「交易已取消，出票失效」，昨早國保又到他家中「看守」，最終無法成行。四川維權人士謝俊彪、盧鋼亦分別被警告不要參加聽證會及被約談。

至於另一名面臨被釘牌的律師任全牛，聽證會安排於下周二舉行。他上周被河南省司法廳通知，兩年前代理一宗涉「邪教組織案」時違反律師規定。任全牛是12港人案中，被告黃偉然家屬委託的律師，近期亦曾為年初到武漢報道疫情實況的公民記者張展辯護。