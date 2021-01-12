【本報訊】社交媒體轉會潮其中一個受惠平台是MeWe，Fortune引述MeWe報道，自上周末開始，每天全球有40萬新增用戶。有群組管理員表示，他在MeWe的群組人數近兩星期明顯上升，認為與近期網民不滿facebook霸權有關。惟立法會前議員區諾軒透露，其MeWe賬戶曾被黑客入侵，轉會者須小心保安風險。

在facebook有逾九萬人追蹤的「香港燒賣關注組」，去年11月尾開設MeWe群組，管理員Louis Mok表示，當時因為收費問題，未有同時在MeWe開設專頁，但最近一眾管理員亦開始考慮轉會，「唔使一味facebook，活喺霸權下」。

燒賣關注組︰唔使活喺霸權下

現時關注組的MeWe群組有近9,000名成員，Louis透露，MeWe群組人數近兩星期有明顯增幅，「其實都多人講嘢，而且比起早一個月嗰陣，係成型好多……應該係因為大家唔妥facebook同WhatsApp嘅霸權，情緒一次過爆發，令到大家有決心搬家」。

不過Louis指出，其MeWe個人戶口的聊天室訊息傳送緩慢，介面亦不太方便。

立法會前議員區諾軒亦有使用MeWe，其賬戶去年12月底曾被黑客入侵，更改其賬戶的電郵地址。他事發後曾電郵MeWe，但一直未獲回覆。他指出，MeWe須付費才可採用雙重認證功能，「我諗大部份人都唔會畀錢」，網民若不購買其付費功能，使用MeWe時要小心賬戶被入侵的風險。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，MeWe私隱政策表明不會將資料賣予第三方等，但任何一間社交媒體公司的服務條款及私隱政策可不斷更改，難保證日後不會改變，「𠵱家呢刻就咁睇（MeWe）係冇問題 ，相比起facebook佢係冇問題」。

雙重認證功能可保障用戶免受黑客入侵，惟相關功能尚未在MeWe推出，亦須收費。他認為，MeWe表明不賣廣告，不過需要營運就要推出付費功能，「都正常模式嚟，如果唔係佢點生存？」