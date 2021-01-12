【本報訊】武漢肺炎持續纏擾香港警察，一名駐守鐵路警區港島綫巡邏小隊的50歲男警員初步確診。警方公佈，病警周一感到不適並前往私家診所求醫，經初步測試後，昨日得知對病毒呈陽性反應。警方聲稱，染疫警員過去四日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩，最後一日上班日為上周四。

瑪嘉烈擴追蹤範圍

醫管局則公佈，瑪嘉烈醫院職業治療部一名職業治療師早前接受檢測呈陰性，到前天喉嚨不適，再檢測呈陽性，患者1月8日曾在製作壓力衣的多用途房間工作。職業治療部之前已有三名病人服務助理確診，當中兩人曾共用同一衣車製作壓力衣。

院方擴大追蹤範圍，由1月4日至8日曾在多用途房間逗留逾兩小時或用膳的人均被列密切接觸者，有五名職業治療師要隔離檢疫，至今合共11名員工要檢疫。有13位病人曾取用由患者操作過衣車製作的康復用品，院方已經通知病人要回收用品及需要進行檢測。

醫管局亦透露，屯門醫院一名內科病人1月6日入院接受篩查時呈陰性，並無病徵及發燒。其後因病人要轉院，前日再測試呈弱陽性，血液樣本發現病毒抗體，院方已安排同房病人檢測。

在深圳，市衞健委表示，一名林姓中港跨境貨車司機確診，患者無病徵，前日經皇崗口岸到東莞，在關口接受檢測，同日下午檢測呈陽性。司機有兩名密切接觸者，連同13名第二層密切接觸者，15人須接受隔離。

此外，康文署亦有一名外判清潔工人確診，她在黃大仙區樂富遊樂場工作，最近一次上班為星期日。