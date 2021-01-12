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【本報訊】通訊軟件WhatsApp近日更新私隱條款，強制用戶同意將資料與facebook共用，引發轉會潮，改用Signal等其他通訊平台。WhatsApp昨發文回應，強調不會保留或瀏覽用戶私人訊息。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，WhatsApp私隱問題不算大，取得的大數據僅作廣告分析，但明言用戶心中的疑慮已難以平息。

繼facebook大中華區總裁梁幼莓於facebook發文為事件降溫後，WhatsApp昨日亦分別在其fb專頁及官方網站解釋私隱條款的問題，強調新政策不會影響用戶的私隱。WhatsApp表示，他們不會保留或瀏覽用戶收發訊息、通話紀錄及實時位置，亦不會將用戶電話內聯絡人名單向任何人士或者機構分享，包括facebook，也不會將群組的數據交予facebook 作廣告用途。

WhatsApp續稱，企業可透過新增的「商務功能」直接在WhatsApp中顯示其商品，而購物紀綠將用作「個人化用家的購物體驗，及用戶在制訂facebook和Instagram上看到的廣告」，但強調會得到用戶同意方會開始該功能，並會先在應用程序中解釋共享數據的問題。

方保僑︰要走嘅人都準備好

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，去年WhatsApp已有相關政策，現在只是正式執行，認為問題在於推出前未有妥善確保公眾知情，即使昨日WhatsApp的解釋顯示軟件私隱問題不算大，但已引發用戶的憂慮，「要走（轉用其他通訊平台）嘅人都準備好啦」。

他續指，即使facebook從中取得資料，亦僅是以趨勢報告方式呈現大數據，而非私人對話，「就算WhatsApp拎咗你嘅資料，都係做大數據分析……即係將數據整亂，純粹睇部份關鍵字眼，再話畀廣告商知點樣落廣告先會精準啲」。

WhatsApp的帖文半日已引來2.6萬回應，回應者大多未有接納其解釋，有網民嘲諷WhatsApp「高估了其重要性、以為自己不會被取代」，表示自己及友人已在一夜之間轉用其他通訊軟件。亦有人說，盜賊偷竊時都不會事先聲明會有相關舉動，而是會以謊言換取信任。

華爾基利信息安全研究組織電腦保安研究員賴灼東昨日在電台節目上指，選用通訊軟件的三個要點，包括考慮供應商服務器如何儲存資料、有甚麼資料會被上載，以及資料會被如何使用。

他認為用家仍可使用WhatsApp討論無關痛癢的對話，但不應透過其發送身份證及護照等個人資料，而任何涉及秘密的資料，都應盡量避免上載至第三方，「要靠技術去保護私隱，而唔係等佢嘅聲明決定我啲資料嘅命運」。