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青關組解散：最擔心義工安危

1小時前
■為保成員安全，「青年政治關注組」於國安法實施前夕，發出暫停運作聲明。互聯網

學生組織寫文章自我審查、擺街站被拘捕，在國安法和限聚令下，幾乎已是最低消費，前身是「青年反修例關注組」的「青年政治關注組」，去年6月30日暫停運作。前發言人陳同學（化名）說組織的初心還在，只是暫時停運，成員雖然各散東西，但依然會協助其他組織。

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前年6月，他跟一眾成員在煲底相遇，知音難求，立即組成「青關組」，目的是透過學生罷課要求政府回應五大訴求，抗爭運動戛然而止，他們便轉而協辦初選、辦罷工罷課公投，然而這些舉動，竟被看成在紅線前遊走。

「中聯辦公開批評我哋，話我哋危害國家安全」，而且有成員在國安法實施前已被捕，所以他們決定解散。解散前，每次街站都會有人來跟他們對罵，他說只想以理服人，但反正對方怎也聽不入耳，有時他甚至不想動用自己的情緒，那些人通常拿了單張撕碎後丟地離去。但最擔心的，並非這些來挑撥的人，而是那些潛伏於暗地裏的人。

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「次次街站都好多人喺附近監視，可能係黑社會，可能係警察，最擔心係義工嘅安危」。很多學生義工，都只是初中生，限聚令前，某次街站一名讀中三的成員被捕，「拉咗我哋一個女成員，追佢扯低佢，再跪佢頭，佢只係因為驚跑咗幾下，就推佢落地」，那個中三女生，最終沒有被控，他認為此事很明顯是濫捕，想藉以恫嚇他們。

國安法前，青關組發言人的樣子早已展視人前。年多前，他們根本沒想過辦學生組織、履行公民權利會被視為危害國家安全，當陳同學駭然發現自己的樣子出現於官媒報章頭版時，覺得恐懼又傷心，「作古仔，話我哋同鍾翰林關係密切，我根本唔識佢，講到我哋會私底下食飯，根本無」。

談到被捕，他倒抽一口涼氣，說被捕不要緊，只是不想「被送中」，但對於入獄，還是恐懼的。解散組織後，成員少了碰面，他覺得無力感越來越重，感慨去年可以做很多，現在根本不知道還可以做甚麼。唯一肯定的，是他從不後悔過去做過的一切。

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