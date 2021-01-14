【刑毀星巴克案】

【本報訊】四名少年男女被指前年11月在觀塘破壞美心集團旗下連鎖店「星巴克」的玻璃櫃後，被退休警跟蹤揭發。四人早前否認刑事毀壞罪受審，裁判官梁少玲指退休警只稱「認到」四人，卻沒具體供詞確認他們便是破壞者，形容其「說法空白」，最終裁定四人脫罪。惟案中17歲青年早前承認管有攻擊性武器罪，須還柙至本月29日判刑，其間為他索取社服令、勞教中心、教導所等報告。梁官明言案情嚴重，判監機會高。青年進入犯人欄前，旁聽市民大叫「撐住呀，手足！」

僅稱認到 「冇形容係點樣」

四名被告依序為16歲女學生Y、12歲女學生X、19歲無業男黃宇軒及17歲翁姓男學生，他們否認前年11月5日在觀塘東廣場的星巴克分店犯案。翁早前承認攻擊性武器罪，涉及雷射筆及伸縮棍。

梁官昨裁決指，對退休警劉文斐的供詞有不少疑問，劉僅稱「認到」四名被告，「但從冇形容係點樣」；而多名警員證人形容四名被告的裝束時，亦有不同版本，不能據此推論他們便是破壞者。梁官指，被告稱因害怕警察而逃走，雖然他們的行為可疑，但未能信納控方案情為唯一合理推論，故裁定四人罪脫。

至於早前承認管有攻擊性武器罪的翁姓男生求情指，前年社會運動期間，全港警員皆獲發伸縮警棍，加上浸大學生會會長因買雷射筆被捕後，市民在尖沙嘴使用雷射筆作燈光滙演；被告因貪玩及心智不成熟，才在一時鹵莽下購買涉案雷射筆，冀法庭判社會服務令。

案件編號：KTCC465/20