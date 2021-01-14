台灣「保護傘」行動發起人之一的黃國桐律師，涉嫌協助12港人偷渡被捕。台陸委會昨呼籲中共和港府勿變本加厲打壓異見人士。台灣銅鑼灣書店負責人林榮基批評港府以莫須有罪名對付黃國桐，他再次呼籲港人趕快離開，未來這些事會一直發生。

林榮基斥罪名莫須有

陸委會副主委邱垂正昨在例行記者會再次呼籲相關方面，以包容、理性態度面對人民訴求，不要變本加厲，政治打壓異見人士，才是維繫香港繁榮穩定的根本之道。邱指國際社會跟台灣會密切關注事件，中共既然宣稱在港實施一國兩制，應貫徹承諾，保障港人應有自由、民主、人權、法治等權利。

黃國桐早前已澄清台灣保護傘餐廳不是其生意，林榮基昨指：「這個罪名到底是不是真的？相信香港政府給他莫須有罪名成份比較多」。林又說一直擔心的並沒有錯，提醒港人趕快走出去，又指相同事件會一直發生，因中國把香港當成其統治的一個地方，沒有所謂一國兩制。他指港人真要做好打算，「到底是留下來反抗？還是離開？」

食客：無法想像港青未來

台灣保護傘餐廳昨照常營業，但店內人員拒受訪。一名在店內用餐的顧客鄭小姐指，昨關注到黃律師在港被捕的新聞，無法想像香港年輕人未來該怎麼辦。她昨特別約朋友到保護傘吃飯、消費，「用實際行動支持他們」。

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