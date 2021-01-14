逾百市民誤信凱柏集團的「美好」投資計劃，每人付了10萬至過百萬元不等以求入股，不少苦主坦言早感到集團聲稱的投資回報率過高不合理，但為賺錢冒險，未料墮下陷阱，有人為盡早加入賺錢，竟多付投資額兩成的額外費用作為「行政費」，後悔不已。

行政費達7萬

其中一名從事醫療行業的受害人投資50萬元於老人院項目，對現時須再度集資救亡感不知所措，「我係驚揼完又要再揼」。他指，自己另有11萬元投資於凱柏集團的「5G計劃」項目，他憶述集團介紹相關項目時「5G回報率好似高達30、40%，講到好靚咁樣；二、三年後可回本，之後就淨賺」。曾被美好回報掩蓋理性的他，近日回想投資計劃時承認有可疑，「都有啲怪，其實5G基站都未起好，過幾年先起」。

「唯一一次俾人呃，就係俾佢呃啦。」一名有投資實業經驗的社工因同意銀髮族市場富有前景，遂參與講座後決定投資10萬元於老人院項目，更在業餘時間報讀保健員課程。她萬萬沒有想過集團主席會「走佬」，「吹（回報率）就吹到天下無敵，點知𠵱家⋯⋯本金都呃埋你呀真係」。

有年長股東同樣看好銀髮族市場，並介紹妹妹一同投資老人院，但兩人合共繳付37萬元的入股資料，竟有多達70,000元行政費。因她倆屬較遲加入的股東，遂被徵收近兩成行政費，對老人院未能開業感到憤怒，「老人院你冇得輸啦其實喺香港搞，我都唔明點解搞到咁鬼論盡」。對於現時面臨血本無歸，她只能寄望其他股東可協助解決發牌難題，並考慮參與再集資。