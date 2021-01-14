【本報訊】警察福利基金2019至2020年獲得1.8億元捐款，紀錄顯示涉約580筆捐款，當中逾85%來自「無名氏」。其中最大額四筆捐款，分別為兩筆2,000萬元及兩筆1,000萬元捐款，當中三筆同樣由「無名氏」捐出，一筆1,000萬元則由全國政協常委唐英年擔任會長的香港友好協進會捐出。另有37筆捐款亦達100萬元或以上。民權觀察成員王浩賢相信，大額捐款來自較有權力和資源人士，令公眾關注警方會否因此影響中立和公正性。

本報向警方查詢警察福利基金的2019至2020年度捐款紀錄近一個月後，始獲安排到警察總部查閱紀錄。警方當日收走記者通訊設備，用錫紙、鋁箔包裝袋和食物保溫袋重重包好，並禁止查閱時拍攝、錄音、錄影及抄寫筆記，限時僅一小時。

唐英年組織捐1,100萬

共29頁的捐款紀錄列出捐款人或單位名稱、捐款原因、捐款金額和基金接受捐款日期，涉約580筆捐款，捐款總額為180,424,012.24元，當中約510筆捐款的捐款人或單位名稱顯示為「無名氏」，比率逾85%。共41筆捐款金額達100萬元或以上。最大額是兩筆2,000萬元捐款，亦有兩筆1,000萬元捐款，四筆捐款中只有一筆有交代捐款單位，是由香港友好協進會2019年7月捐出，該會由港區全國人大代表和全國政協委員等組成，現由全國政協常委唐英年擔任會長，該會又涉及另一筆為數100萬元捐款。

餘下三筆千萬捐款均顯示來自「無名氏」，一筆1,000萬元捐款前年9月20日獲基金接納，另外兩筆各為2,000萬元捐款則同於去年3月5日獲接納。

捐款原因方面，除絕大部份捐款者指「感謝警方服務香港所作的努力」，部份則稱要「感謝警方維持治安」，亦有指希望藉捐助避免有警務人員受傷。

團體促設利益披露機制

警察福利基金2019至20年度總收入為1.88億元，按年大增逾8.6倍；捐款收入近1.8億元，按年急增26.4倍。

民權觀察成員王浩賢指，基金接獲金額頗大的捐款，反映捐款者非一般小市民，而是比較有權力、資源的人士和機構，令公眾關注警方會否因收受有關捐款，影響工作的中立和公正性，故基金接受捐款前，應了解捐款人的背景。他指警方可行使的公權力之多，與其利益披露機制明顯不相稱，認為應設立機制，讓公眾了解捐款人身份。

曾任廉政公署調查主任的民主黨副主席林卓廷指，公眾無從監察巨額捐款人身份，令人震驚。他又提到，建制陣營過去一年多的違法行為絕少被警方追究，同時有理由相信捐款者多來自建制陣營，難免令公眾覺得警方因受人恩惠而放軟手腳。