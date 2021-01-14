【本報訊】疫情持續逾年，訪港旅客人數銳減，重創酒店及旅遊業，但有酒店逆市下向員工發放花紅。新世界發展旗下酒店全體員工將獲發至少1.2萬元酌情花紅，即日起亦暫停所有無薪假和減薪安排；旺角維景酒店也向合資格員工發放雙糧。工會對酒店發「逆市花紅」感意外，呼籲僱主與員工共度疫境。

旺角維景出雙糧

新世界發展行政總裁鄭志剛（圖）近日向旗下酒店發通告，包括君悅、瑰麗及萬麗海景等，指今年全體員工雖要凍薪，但為感謝員工辛勞，將向合資格員工發放半個月酌情花紅，月薪低於2.4萬元的員工獲發不少於1.2萬元花紅，未做滿12個月的員工亦獲按比例發放。此外，今年1月1日起會暫停所有無薪假和減薪安排。

除新世界發展外，旺角維景酒店上月也發通告，合資格員工獲發放相等於一個月薪金；入職三個月但工作未滿一年可按工作日數比例計算。

酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青指出，疫情下訪港人次劇減，酒店入住率急跌，「唔炒人已經好好」，形容有酒店向員工發放花紅是喜出望外。

面對前景未明，葉柳青呼籲僱主作出每個決定時，如減薪或放無薪假，「都要同員工有商有量，一齊行過呢個逆境」。

香港酒店工會主席徐考澧表示，很多酒店員工過去一年減薪或被迫放無薪假，加上部份酒店被用作指定檢疫酒店，「員工都係冒住生命危險返工」。他坦言對今年酒店業前景不太樂觀，暫難判斷會否再有裁員或減薪潮。