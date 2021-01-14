從2020聖誕到2021新年，心中常在祝願，希望政治整肅清洗可以早點告一段落，畢竟抗疫在關鍵時刻，而2019年抗爭遺下的巨大創傷亦亟待處理。結果當然是事與願違。1月6日大拘捕，顯示執法者遇佛殺佛的鬥心還正火熱。

去年底寫了一篇〈錯誤的魚〉（12月11日），猜想政治清洗可能還要進行多一年，施政者才會對香港的新面貌放心。這是出於一點隱約的直覺，但也不是憑空想像。去年的立法會選舉延期一年，今年9月始終要舉行，在這之前，想必要把政治局面清理乾淨才放心吧？一場大拘捕，幾乎所有想參選的泛民也因參加初選而揹上彌天大罪，動彈不得，可以放心了嗎？

本來，2021年伊始的頭等大事理應是全民接種新疫苗。這不獨指香港：全球政府，從沸沸揚揚的美國到密不透風的北韓，都以接種疫苗為第一任務。除了個別不幸處於內戰的地區，全世界很可能只有我們香港特別行政區是如此「特別」，在疫苗接種計劃啟動的前夕，竟還沉溺在趕盡殺絕的鎮壓鬥爭當中。

如此使用《國家安全法》，可以說是所向披靡，但民情牴觸時，在全民抗疫方面就要付上一些代價，政府再難不斷呼籲市民科學理性，叫人不要把接種疫苗政治化了。為什麼呢？在很多人心目中，香港已經墮入一個秀才遇上兵有理說不清的年代。既然政府處理政治時可以無邊無際地用權，不顧民心向背，甚至也不問常情常理，為什麼市民在民生事情上就只能一味溫順理性？

新疫苗有些不確定性，但權衡利害之下還是值得接種的。鬥氣不接種不但對自己不利，也會影響到群體免疫力，間接削弱香港走出經濟低谷的希望。這本來是很分明的理性看法，只是樹欲靜而風不息，新一年依然風雨如晦，市民越來越不信任政府，甚至不樂見政府因成功推行接種計劃而得分，牴觸情緒會否成為推廣接種的障礙？有待觀察。

我還是相信，在2021年為超過一半人口接種是可以達致的，要去到七成以上的群體免疫力界線就有些難。事在人為，還望政治清洗早些偃旗息鼓，讓接種行動專心上路。在不久之前，香港還是可以這樣「務實」的。

區聞海 （作者為醫生、生命倫理學者）