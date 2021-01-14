【本報訊】住宅安裝電子門鎖漸趨流行，但消委會近年接獲涉及電子門鎖的投訴個案中，不少均與產品故障及售後服務有關，有投訴人在凌晨出外倒垃圾，卻因新購的電子鎖失靈而未能入屋，但有關公司未有即時派員協助，事主最終花逾千元解鎖才可入屋。

該投訴人以4,100元購買一把電子門鎖連安裝服務，保養期兩年， 包首年上門服務，但在安裝門鎖後一星期，獨居的投訴人凌晨外出倒垃圾後，輸入門鎖密碼卻未能開門，在朋友協助發訊息向門鎖公司求助，等候近半小時未獲回覆，投訴人花費1,200元找鎖匠才能開鎖入屋。

代理無影 事主花千元解鎖入屋

事主翌日聯絡公司，但職員以「問題已解決」為由拒跟進，事主其後揭發該電子門鎖為水貨，但職員從未提及，要求退貨及賠償1,200元開鎖費用，一直不獲回覆。經消委會介入，該公司始同意在扣除安裝費後退回3,280元。

另有投訴人以2,900元購買一把指紋密碼智能鎖，保養期兩年，但使用七個月後失靈。保養代理維修員上門檢查，聲稱電池漏水燒了底板，以環境因素造成的損壞不屬保養範圍為由，事主要支付1,150元檢查及更換零件費。事主發現，原有電池盒和電池根本沒有漏水痕迹，質疑該公司推卸保養責任及藉此收取維修費，要求退回維修費但遭拒絕，消委會介入仍拒絕退款。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，消費者要留意魔鬼細節，注意安裝細節，商戶的保養及服務條款有否包括上門維修及基本開鎖等服務，以免門鎖一旦出現故障，未能獲得適切和及時的維修服務；亦要注意電子門鎖會否受溫度或潮濕程度影響，清潔時不應用濕布，也不應同時使用新舊電池，否則一旦滲漏電解液時，會損壞門鎖，初用者亦應帶備後備鎖鑰。