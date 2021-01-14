疫情發展至今，即將一年，絕大部份市民，或多或少也會因為疫情而感到不便，甚至覺得有壓力，對於情緒病患者來說，因為疫情而感到憂慮、不安、徬徨、低落，以至沮喪、絕望等負面情緒，都不難理解，多數患者於過去一年都曾出現病情波動，需要治療上多一點支援，甚至調校藥物。不過，也有少數患者於疫情期間，病情不但沒有退步，反而進入2021年，狀態較去年更好，他們為何能夠於逆境中保持穩定，甚至「越戰越勇」，實在值得我們去探究。

W於疫情之前三個月求診，開始時，家人也搞不清楚W的焦慮，到底是她的性格還是真正的焦慮症，但W堅持要見醫生服藥，W也非常幸運，於疫情剛開始前，已經治好了她的焦慮症。過去的好幾個月，情緒非常穩定，沒有因為疫情擔心這擔心那，以前W即使一小點不適也很擔心，經常害怕自己患上不同疾病，這幾個月反而一點擔心也沒有，W有小心做防疫工作，但也有到超級市場購物，見兩、三個同樣是小心抗疫的朋友。若非W於疫情前堅持求診服藥的話，看來疫情所引起的壓力，必定會令她的焦慮症惡化，在疫情期間，病況很大機會會每況愈下。越來越多的患者像W一樣，於發病只有三、四個月，已經主動求醫，這不單令治療效果更好，最重要的是，保持自己良好的狀態，即使遇到突發事情，也能夠從容應付。

另一位患者B，家人早幾年已經移居外地，疫情開始時，外地的家人很希望B能夠飛去跟他們團聚，但當B還在考慮時，疫情已經蔓延到家人所處的國家，所以到最後，B還是留下來。本來以為在疫情下，B身邊沒有家人，也沒多朋友，缺乏支援，可能會因為孤獨寂寞的生活而病情惡化，不過，B的家人很好，每一天也跟B在視像上傾談，所以相隔雖然很遠，但B卻一點孤單的感覺也沒有。另一方面，在疫情期間，B也積極發掘新的嗜好，她愛上了園藝，所以每天打掃完屋企，出外買餸後，便會打理她的植物，一天的時間很快便過去。B的經驗讓我們看到，現代科技如果應用得好的話，即使相隔甚遠，也能夠做到有效的情緒支援。另一方面，在逆境中，除了靠家人的支援外，也不要坐以待斃，主動出擊，保持自己生活充實，心境自然會開朗些。

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李德誠 精神科專科醫生