【本報訊】昨被捕的黃國桐律師個性仗義執言，在2019年反送中抗爭運動之初，已一直高調協助抗爭者，並曾擔任「星火同盟基金」義務律師，幾乎每次抗爭後有人被捕，都有其現身警署的身影。由於他曾在台求學，於台大法律系畢業，熟悉台灣當地，故知悉有年輕抗爭者出走到台灣面對生活問題後，他即協助及發起「保護傘」項目，包括開設餐廳聘用手足。

常於警署外露宿

自由亞洲電台引述黃好友稱，黄總義不容辭協助年輕被捕抗爭者，稱他一直不願離港，是「希望在餘生發光發熱」。

去年10月餐廳曾被人淋糞破壞，他事後回應時指：「無懼打壓。繼續堅持，永不後退！」亦令他成為中共眼中釘。抗爭派馮達浚更形容對方「好似阿哥咁」。

現年72歲的黃國桐，現為九龍城區議員，過去一年多一直與抗爭者同行，多次為被捕人士擔當義務律師，而在他的社交網站，就上載多張他在警署外準備入內協助抗爭者的照片，並以「救援、聲援」等字眼留言，由於警方多次在處理被捕人士的調查及保釋時拖延，家屬及律師需要在警署外一直守候，黃國桐甚至不惜露宿街頭，在警署外行人路上的膠椅小睡休息，以把握時間提供協助。

此外，前年理大保衞戰，有抗爭者被圍困校園，黃國桐亦為留守抗爭者提供法律援助。他又同時擔任「星火同盟基金」的義務律師，曾為「星火」四名成員遭警方以洗黑錢為由，拘捕及凍結賬戶7,000萬元一事發聲，質疑警方連串行動或有濫捕之嫌，故獲不少抗爭者支持。他昨日被捕消息傳出後，便有不少市民在網上留言，祝願他平安，又對警方連串濫捕行動表示憤怒。

黃國桐亦不時探望因抗爭而入獄的年輕人，今年元旦當日，他在探望完獄中年輕人後，曾在fb寫下一番感性說話：「堅守我心，與你同行。」直言探望年輕人「牆裏牆外，百般滋味在心頭！」又指過去這一年，「有太多傷痛憤慨，但我仍然選擇相信善良，寄望光明」，獲大批網民讚好。