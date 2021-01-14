【本報訊】武漢肺炎疫情未止，再有公共屋邨爆疫。本港昨新增29宗確診個案，26宗屬本地個案。葵涌石蔭邨仁石樓累計六宗確診和初步確診，共涉及三個單位。港大微生物學系講座教授袁國勇昨到場視察，指有涉事單位曾改裝喉管，接駁位更已長出植物，認為大廈喉管或滲漏導致垂直播毒，全幢大廈所有09室居民須撤離並接受隔離檢疫。

衞生防護中心公佈，本港昨日新增29宗個案，三宗為輸入個案，其餘26宗均屬本地個案，當中13宗源頭不明，另有逾30宗初步確診，累計9,415宗個案。其中葵涌石蔭邨仁石樓累計六宗確診和初步確診，涉及三個屬同一座向的09室單位，該大廈樓高40層，當局向仁石樓發出強制檢測公告，要求1月1日至14日曾身處該大廈逾兩小時人士，須在17日或之前檢測。

三單位共六人染疫

港大微生物學系講座教授袁國勇昨午聯同衞生防護中心及環境保護署官員到仁石樓視察。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，仁石樓共有六人染疫，涉及三個單位，其中1409室共四人確診，最早確診是一名48歲女子（第9319號），她本月10日病發，其三名家人陸續確診。2609室錄得一宗確診，本月12日病發，1609室則有一名住戶初步確診。

環保署首席環境保護主任楊泉清表示，當局視察時僅成功進入1409室和1609室，其中1609的喉管有改動並切除氣喉，加上2509及2709室兩個單位，即至少有三個單位氣喉被切除。

袁國勇指不少仁石樓住戶均有改裝氣喉，例如從1609室外牆可見1709室的氣喉有改裝，接駁位更已「生到啲草同植物出嚟」，懷疑該處喉管出現滲漏導致垂直傳播病毒。他續稱，由於確診個案病發時間接近，未能確認病毒傳播源頭，為保護住戶，全幢09室住戶須接受隔離檢疫。

疫情爆發至今逾一年，接二連三有公共屋邨因喉管播毒而爆疫，房屋署早前曾聲稱將檢查全港所有公共屋邨的喉管並作修復，惟環保署首席環境保護主任楊泉清昨日透露，石蔭邨至今仍未接受檢查。葵青區議員尹兆堅指出，他早於年初已建議房署大規模檢查喉管，當時署方承諾會盡快進行。他批評房署檢查喉管進度未如理想，直言對此非常失望，「原來最後都係嘆慢板，（房屋署）聽吓專家意見啦」。

尹兆堅促加快驗喉

尹兆堅建議房署應增撥資源聘請更多工程師檢查喉管，「唔可以用唔夠人做原因，非常時期咪非常時段，呢啲防疫需要喎」，擔心檢查進度繼續滯後，類似的喉管爆疫個案會陸續不斷發生。

房屋署回覆僅稱當局早前推出的「排水管檢查計劃」，會優先檢查曾出現確診個案屋邨的排水管，鑑於石蔭邨近日出現確診個案，根據機制，房委會將在該邨展開排水管檢查計劃，按照房署的回覆，即未有確診的公屋大廈有排等。