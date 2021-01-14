【本報訊】國安警昨日出動處理不涉國家安全的拘捕11人案，顯示人稱「桐叔」的黃國桐，早已登上政權「監察名單」，去年10月左媒報道，他在台灣發起「保護傘」項目聘用潛逃「手足」，涉嫌違國安法。有抗爭派及民主派人士稱，桐叔為免影響保護傘，行事一向小心，充其量扮演穿針引線角色，不排除今次所謂執法，是政權一直對所謂台獨、境外勢力指控無從入手，圖藉拘捕獲取台灣線相關消息。

警方昨日大搜捕11人，最觸目的是拘捕了過去一年多以來多次協助抗爭者的律師黃國桐。他另一個廣為人知的身份，是有份在台灣發起名為「保護傘行動」的項目，開設保護傘餐廳及商店，藉着聘請「流亡」台灣的香港抗爭者為店舖工作，讓他們能夠在當地自食其力。

黃國桐早澄清非自己生意

外界曾經以為保護傘是黃國桐一手經營，惟他早已澄清：「唔係我嘅生意，只係當地一間黃店。」並剖白發起項目的理念，有感在台灣的香港年輕抗爭者感到「前路茫茫」，希望保護傘項目能夠讓他們「恢復正常生活」。

不過，政權全面狙擊抗爭者，國安法自去年生效後，警方動輒對被捕人士冠以勾結外國勢力指控，去年10月保護傘餐廳遭人惡意淋糞後，桐叔亦被左媒扣帽子抹黑，《文匯報》事後點名指控他疑助流亡潛逃人士，如有份資助或協助的人，當中有人涉嫌違反國安法，桐叔協助他們亦涉嫌違法，因協助或教唆他人實施分裂國家、顛覆政權行為，同樣違反國安法。

綜合抗爭派及民主派人士的消息，早前D100網台主持傑斯夫婦發起「千個爸媽，台灣助學」眾籌計劃被捕時，已憂慮黃國桐會成為港警下一目標，共通點是跟台灣有關。

政權苦無外部勢力介入證據

建制派及港共政權曾多次明示暗示，指控香港抗爭運動有台獨等外部勢力介入，惟至今卻苦無證據。消息人士表示，桐叔深知自己發起保護傘，為免相關人士受牽連，向來小心行事，除了以義務律師身份協助抗爭者外，只扮演穿針引線角色，有人甚至斷言他「肯定唔會幫人食沙律（逃亡）」。

消息人士猜測，警方今次的「協助罪犯」指控，不排除涉及12港人成功抵台後的安排，惟就算如此，仍然難以明白如何違反香港法律，故推測拘捕行動真正目的是藉詞拘人搜證，從以蒐集台灣保護傘項目在內等資料，甚至取得當中的人員名單或資金流向。

有抗爭派人士諷刺警方，如真的有資金援助，根本不用經營保護傘項目，在當地的香港抗爭者亦不會面對生活問題，批評有關指控自相矛盾。