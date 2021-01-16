美國財政部昨再加碼制裁，國家安全處處長蔡展鵬，以及同任助理處長 ( 國家安全 )簡啟恩和江學禮均榜上有名。《蘋果》發現，蔡展鵬持有的沙田御龍山物業及江學禮持有的溱岸8號物業，分別在恒生銀行和中國銀行（香港）承造的按揭貸款仍未還清，或受今次制裁影響。

根據土地註冊處資料，蔡展鵬於2014年以837萬元買入御龍山6座一個中層單位，單位建築面積為991平方呎，實用面積為775平方呎。蔡當時先在滙豐銀行承造按揭，2017年再轉按至恒生銀行，兩筆按揭均註冊「All moneys」，外界未能得知按揭金額。

蔡展鵬御龍山單位升值433萬 01年曾獲政府貸款零首期上車

根據最新土地註冊紀錄，蔡在恒生銀行的按揭仍未還清。而按銀行最新估價，現時單位估價已高達1,270萬元，賬面升值433萬元。

蔡在購入御龍山單位前，曾在青衣灝景灣兩度買入物業，其中2001年一次更獲政府貸款，以「零首期」上車，兩次賣出單位先後獲利33.56萬元和397萬元。

江學禮溱岸8號單位升值628萬 13年中銀承造500萬按竭

另外，江學禮亦於2012年與何姓女士，以981.5萬元一手買入沙田港鐵車公廟站發展項目「溱岸8號」5座一個低層單位，建築面積1,227平方呎、實用面積936平方呎。江於翌年透過中國銀行（香港）承造500萬元按揭，並獲政府貸款209.48萬元。

最新土地註冊紀錄顯示，江在中銀的按揭亦未還清。而按銀行最新估價，現時單位估價已高達1,610萬元，賬面升值628.5萬元。

銀行理論上要斷絕與被制裁者往來

前銀行法規部調查主任、香港銀行學會反洗錢專業人員盧俊宇接受《蘋果》查詢時指，今次被美國制裁人員與早前被制裁者在同一名單內，銀行理論上要根據美國有關法規，斷絕被制裁者與銀行的任何往來。

他稱，不了解早前還清按揭官員是主動提早還清，還是被動遭銀行要求還款，但他相信雙方在事件均有壓力。而從過往情況而言，他預期今次被制裁人員的銀行和按揭或同受影響。

他又指，若果客戶主動要求提早還清銀行按揭，在一般情況下要向銀行支付一至兩年的罰息，但要視乎客戶和銀行的協議而定；而若銀行主動要求客戶提前還清按揭，預計銀行或會豁免部份費用。

警方回應查詢時僅稱，有關事宜屬相關人員的私人事務，與工作無關。

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