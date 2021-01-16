累計有近90宗確診個案的油麻地及佐敦一帶，政府向該區20幢大廈發出強制檢測令，當局在廣東道近寧波街設流動檢測車。有到場檢測的市民說，對疫情感擔心，但社區能否「清零」，則視乎每人的衞生意識；有強檢令範圍內的商戶員工指，檢測期間仍有人出入此區，若措施不更果斷恐難「清零」。

政府收緊強制檢測標準，規定區內任何一幢住宅樓宇只要有一名居民確診，全幢樓宇住戶均須強制檢測，油麻地和佐敦一帶，有20幢大廈被納入強檢名單。當局更發出武漢肺炎疫情爆發以來首張隔離令，禁止所有人士進入已發檢疫令的新填地街20至26號樓宇。

警員把守爆疫唐樓 市民拉低口罩圍觀

《蘋果》今午到該區視察，屬「重災區」的新填地街20至26號，仍有橙帶圍封，警員把守出入口，但暫未見再有居民送往隔離。下午有郵差到大門張貼通告，告知居民暫停送遞服務。大廈對面仍見到有市民拉低口罩圍觀。

衞生防護中心今表示，區內過去一天新增共5宗源頭不明確診個案，包括新填地街23號。該幢大廈位於疫廈20至26號的斜對面，距離僅約30米。一批軍裝警下午近5時增援到上址「趕車」，並在附近一段寧波街放置雪糕筒和拉起封鎖線。位於23至25號對面的滷水店得悉對面大廈「中招」後即落閘關門，女店員指是刻意提早落閘，「哎呀，唔好問我我都好煩呀」。

新填地街23號位於疫廈斜對面

新填地街23至25號地舖菜檔老闆林女士指，自區內爆發疫情，尤其斜對面的20至26號居民需隔離，人流大減，生意插水至近乎零，而蔬菜必須「日日清」，損失十分慘重。她說，政府對小商戶沒有任何補助，「真係好慘」。對於大廈需強制檢疫，她指，沒法擔心太多，即使要做檢測或關門14天也沒有辦法。

該座大廈的住客、孟加拉裔的Hossain Elius說，暫時未清楚大廈情況，自己亦未做檢測，但知道將要接受強制檢測。對於有人認為少數族裔不佩戴口罩，他指，對疫情感到擔心，亦有佩戴口罩和維持社交距離。

居民到檢測車採樣 批區內後巷衞生差

另外，廣東道近寧波街設4架流動檢測車，多名身穿全套保護裝備的人員在場，包括南亞裔員工，主力向少數族裔解釋情況。居民下午陸續到場採樣，當中有住在強檢令範圍外的市民到場參與檢測。至於新設檢測中心的官涌市政大廈，下午只有零星市民入內採樣。

到場採樣的廣東道居民嚴小姐稱，因區內有不少個案，所以特別擔心疫情，但認為政府已做得幾好，「社區爆發大家都唔想，作為居民大家都有責任去驗一驗，尤其是屋企有老人家嗰啲」。她說，所住大廈算乾淨亦無劏房，但區內後巷衞生較差，「可能啲人搵唔到公廁就會去後面便溺」，盼政府重視後巷衞生。至於「清零」，她認為，這視乎每人的衞生意識和有無盡量減少社交聚集。

寧波街商戶員工潘先生指，「撩鼻」歷時約10秒，「好似有啲消毒藥水味咁」。他說，政府安排強制檢測的時間可以接受，訊息不算混亂，「政府好多嘢要協調」。他說，政府應更果斷，否則難以「清零」，「呢幾日檢測都係喺有病嘅地方先檢測，呢幾日啲人都係會周圍走，你要限制佢行走嘅範圍，一次過做晒檢測、做晒隔離，清零先會容易啲」。

另一參與檢測的偉晴街商戶員工唐先生說，政府推行強制檢測不算遲，「做咗咪大家安心，遲到好過唔到」。對於有指區內可能發生二代傳播，他說因社區已發生爆發，二代傳播也沒辦法，又稱雖然不擔心疫情，但平日會加強衞生，避免到人多的地方，「自己小心啲」。

尼泊爾裔居民冀公告增加語言

尼泊爾裔Ganga Devi Chan Thakuri指，不太擔心疫情，所住大廈沒有確診個案，環境很衞生，居民也有戴口罩，但因看到新聞，以為每人都可以來做檢測，於是到場採樣。她說，不太清楚政府所寫的公告，認為可以補充少數族裔的語言。

記者之後在新填地街23至25號近寧波街，地面有一塊女性衞生巾。現場所見，23至25號舊樓外牆疑有糞渠「亂駁」；毗連大廈亦見鼠蹤。寧波街炮台街轉角的南亞裔商舖，不時有人在店外「打躉」，部份人拉下戴口罩，駐守轉角的軍裝警卻未有發現。

至傍晚6時半後，再有警車抵新填地街23至25號增援，又將新填地街20至26號對開馬路拉起封鎖線。而新填地街近南京街亦拉起封鎖線，但暫時行人可以穿越封鎖線通過。其後，多名軍裝在新填地街20至26號外駐守，並有數名穿戴白色保護裝備、眼罩和鞋套的警員進入大廈。該段馬路及新填地街寧波街至晚上6時48分解封，惟警方未撤退。

疫廈附近食店老闆：咁樣點開舖

至於23至25號對面的滷水店，老闆傍晚在鐵閘外張貼「休息一天」，指因應對面大廈爆疫，決定先休業數天，再視乎情況是否重開，直言生意難做，「咁樣點開舖呀！」

油尖旺區議員陳嘉朗及朱慧芳，晚上協助食店向廣東道一座較多尼泊爾裔人士聚居的疫廈及廣東道540號流動檢測車附近，向居民派發冷藏早餐，減少社區風險。

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