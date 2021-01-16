亞洲攀石王、有「包山王」之稱的攀石運動員黎志偉，今坐輪椅攀上高約320米的荃灣如心廣場頂樓，為脊髓損傷患者籌款購買康復器材，並挑戰成為世上首位輪椅人士攀登大廈的創舉。

活動原訂本月9日舉行，惟因風勢極有可能超出安全標準，故延至今日舉行。歷逾8個半小時歷程，黎志偉一直與陣風角力，上下端繩索不斷糾纏，加上強風將他吹離大廈，令他一直在空中轉圈，右手手掌抽筋，右肩無法發力：「臨尾嗰10米我已經拉唔到條繩，每一下都好辛苦好辛苦。」黎並未放棄，稍事休息及按摩後繼續再上高峯。至晚上8時半，黎志偉已攀爬逾10小時，達250米高度，惟風速達42公里（6級強風），且繩索纏在一起無法解開，工作人員出動安排黎折返65樓防火層。

直播連結：Ignite Community Services

「頭先40幾樓嗰陣已經前進唔到咁滯」

黎志偉由早上約10時許攀爬，歷7小時後已225米高、約65樓的防火層。由於陣風強烈，上層氣溫急降，黎志偉的輪椅亦不斷「轉圈」：「條繩好彈，我就好似玩笨豬跳咁，一路向上爬，力量被卸走。」

他指，攀至40多層高時，幾乎已無法再前進，「陣風好犀利，下面啲繩尾又繞咗幾個圈，上面啲繩尾又繞咗幾個圈，比預計中惡劣」。他稱感激有專業的隊友幫助，且保持冷靜，逐一解結，惟中途再遇強風，將他吹離建築物、在空中又不住轉圈，「冇嘢揸手嘅感覺」。

黎形容由起步至40樓左右進展「好慢好慢」，因為繩索不斷糾結，惟有不斷解結，一度擔心活動被迫中止。至約50樓左右，右手手指和手掌已抽筋，還長了幾個水泡，右肩無法發力：「臨尾嗰10米我已經拉唔到條繩，每一下都好辛苦好辛苦。」故抵達65樓防火層後即稍事休息，保暖及接受治療師按摩再出發，希望趕及晚上7時之前完成。

今次攀上逾300呎高廈，黎志偉笑言最初也有點畏高，逐漸適應後「已經唔再驚」：「起初望落去嗰陣我仲有啲暈暈哋，喺度轉吓轉吓，同埋有少少怯，而家已經習慣晒。」

至晚上7時許，黎志偉已攀爬逾10小時，達250米高度，惟風速達42公里（6級強風），且繩索纏在一起無法解開，黎一直無法再向上爬。工作人員出動安排黎折返65樓防火層。不少網民於直播中留言為黎打氣，「絕對已經成功咗！所有工作人員都要小心！」、「志偉你的決心和付出已贏得香港人的尊重」、「安全最重要！已經超額完成了！佩服！佩服！」

行動為脊髓傷患者籌款

38歲的黎志偉曾奪長洲搶包山冠軍，有「包山王」之稱，亦是亞洲攀石王。2011年遇電單車意外致半身癱瘓，雖身體殘障，他繼續其運動夢，4年前曾攀登獅子山，早前再宣佈會坐輪椅參加《城市攀登300M+》活動、挑戰高約320米的荃灣如心廣場頂樓，為脊髓傷患者籌款，希望透過「機械腳」讓他們「站起來」，同時亦寄語香港人在逆境中繼續「相信自己，心存盼望，攀返上去」、「尋回方向、新一年重新出發」。

捐款網頁：港大醫學院矯形及創傷外科學系

查詢電話：2255 4107

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