反修例運動有數以萬計人士被捕，不少抗爭者身陷囹圄，「港版國安法」生效後，多次傳出抗爭者偷渡到台灣，其中12名港人去年涉逃往台灣，在內地水域被截獲，10人被控偷越國境罪被判囚，2人遣返香港。據《蘋果》 了解，5名去年成功逃往台灣的港人，在台灣逗留近半年後，在美台相關人士協助下，本周已抵達美國，並擬申請政治庇護。

其中一人接受《蘋果》訪問時指，《國安法》後不再信香港有公平審訊，憂香港未來再有重典，無奈踏上離港單程路。

記者 梁穎妍

台灣《中國時報》去年8月報道，「港版國安法」7月1日實施後，5名香港示威者於7月中下旬乘船欲偷渡到台灣，中途因燃油耗盡而漂流到台灣管轄的東沙群島，被海巡署查獲，其後獲安置於高雄。報道引述知情人士稱，5名港人包括被控暴動、襲警等4罪的24歲吳仲謙，以及2019年曾闖入香港立法會的21歲學生文家健。

據知，包括吳仲謙及文家健在內、一同逃往台灣的5名港人，本周抵達美國，並準備申請政治庇護。香港民主委員會（HKDC）行政總監朱牧民向《蘋果》證實，5名港人逃到台灣後，一直留台，近日直接由當地前往美國。

恐香港再有重典 憂餘生獄中過

其中一名近日抵美申請政治庇護的反修例運動抗爭者Kenny（化名）接受《蘋果》訪問時形容，香港現時「見唔到光明、冇希望」，憂心自己未來都在獄中度過而離港，而《國安法》出台是其中一個考慮因素：「《國安法》後都見到香港法官唔係（以）一個公平、一路以嚟作風辦案去審判，全部都係有政治考慮，我可以確確實實認為，香港司法制度已經完全玩完，當時感受到，所以我當時我唔會得到（公平審訊），唔係除咗我，係所有香港人都唔會得到公平公正嘅審訊」。

他亦擔心國安法不是最後一條重典，「除咗《國安法》之外，會有一路更加嚴竣更加辣嘅法例，會一路彈出嚟去控制香港人」，因此踏上離港單程路。

Kenny回想一行人離港當天，天氣晴朗，「當時準備離開依然感到好不安，內心懷着希望，可以離開」，但過程驚險萬分，「坐咗架好似釣魚船咁嘅艇仔出發，去到接近（台灣）地方，都差唔多無油；（仍有）少少油啦，我哋整壞咗引擎就要求救」，由於未踏足目的地，他們一行人不敢表明需要庇護，台灣人員一度不准他們一行人上岸，「同埋當時驚我哋係叫做，對佢哋可能有威脅性嘅人，直至我哋講出原因，佢哋商討後畀我哋上岸。」

談12港人被捕哽咽：我真係好幸運

抵台後半年成功轉往美國，Kenny直言是極為不容易的事，談到12港人涉逃往台灣，卻遭內地海警截獲，扣留多月後被判刑，他哽咽說12人的遭遇是不幸，「而我係真係好幸運好好彩，同埋我係幸運嘅人，佢哋唔應該遭遇到而家咁嘅情況。」

Kenny將聯同另外4名抵美港人申請政治庇護，他認為美國一直積極為香港發聲，相信獲批機會高，自己希望在美繼續進修。至於香港，他希望港府勿再向港人施壓，惟短時間內恐仍是黑暗歲月，「希望可以回到我可以暢所欲言嘅香港，但係現時，或者呢一、兩年我會有所卻步，同擔憂香港未來一、兩年發展，政制、社會、文化一切一切嘅嘢，仲有教育」，他期望逃離港人可面對逆境，又稱相信選擇留港的人會撐下去，發揮港人精神，「佢哋唔會怕艱苦，會好努力去跨越呢道高牆。」

HKDC助申請庇護

協助5名港人申請政治庇護的朱牧民表示，美、台政府均曾表達對港予以強烈支持，認為5名抗爭者順利抵美，是兩方為支援香港而採取的具體行動，HKDC亦會協助他們盡快申請庇護，有信心美國政府會批准申請。

被問到有關支援或被中港政府視為違反「港版國安法」？朱坦言，早前已傳出他被通緝，但他強調，自己及家人也沒有協助5名港人離港到台灣，對此毫不知情，HKDC僅在5人抵台後嘗試與美、台有關方面，為5人找方法前往美國。朱直言，自己只為5人逃過險死於海上一劫，並對他們有機會在美國安定下來感到高興，否則「他們很有可能成為另一批『12港人』」。

朱又強調，事件反映港人十分絕望，自由國家應開放所有途徑提供協助，HKDC會再度推動美國國會重提早前遭共和黨克魯茲以憂慮中國間諜進入美國，而反對並拉倒的《香港人民自由與選擇法案》，並冀推動新上台的拜登政府，為港人提供更多選項。

朱牧民憂5名港人成找到安全港的最後一群

朱牧民亦透過HKDC發聲明，表示幾位抗爭者年紀不過30，他們參加了在香港仍在進行的民主抗爭運動，面臨與抗爭有關的逮捕和指控，並於去年7月坐船逃離香港，雖然他們離開了家人和唯一認識的家，但現在人身已經安。

朱續指，他現在終可為這些抗爭者鬆一口氣和感到很欣喜，歡迎他們到美國，他會協助他們尋求庇護和展開新生活。但同時他擔心，若美國及其盟國沒有進一步行動，這些抗爭者可能是成功找到安全港的最後一群，他懇請美國和所有自由國家開放邊境和大門，共同努力維護愛自由的港人的生命與未來，並敦促現屆和下屆美國政府繼續制裁負責香港大規模逮捕和鎮壓行動的人，美國國會亦要立即重新制定相關法案，例如《香港避風港法案》和《香港人的自由與選擇法案2020》。

而逃離香港的抗爭者則感謝所有關心香港人，以及美國政府和HKDC的支持，又謂他們暫時在美國十分安全，但見到香港每況愈下，就對香港所有的人和事多一分擔。他們亦強調無論將來有多困難，都會以「獅子山下」精神，與港人一起面對逆境，同時引用一位港人鼓勵他們的說話寄語港人：「只要有微弱的亮光，就沒有所謂的黑暗。」

《蘋果》正向美國國務院查詢，暫時未獲回覆。而台灣陸委會則指，針對外界傳聞的個案，沒有任何評論。

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