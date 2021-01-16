新公務員工會源起於前年反修例運動，多名公務員曾聯署反對修例，至前年8月2日在公務員自發發起「公僕仝人，與民同行」集會，當晚大會宣佈集會總參與人數超過4萬人，全體13個政策局均有公務員出席，為本港史無前例的公務員集會。集會發起人之一的顏武周，後來成為新公務員工會主席。

新公務員工會同年9月成立，目的是捍衞公務員權利及爭取改善新制公務員權益，只招收2000年6⽉1⽇或以後的新公務員。截至去年6月，工會共有3,200名會員。

前年10月工會發表創會宣言，指公務員團隊多年來深受港人信任和尊重，公務員一直恪守政治中立原則履行職責。工會指，堅信同儕具有良知和理性，並與所有香港人一樣，可享有免於恐懼的自由。宣言指，本着對香港的熱愛，銳意創立此會，以守衞法治精神、凝聚同儕聲音及保護公務員自由表達意見的權利為己任。宣言指，明白在危難中站出來需要勇氣，盼同儕守望相助，加入工會。

多次就反修例運動及抗疫封關發聲

工會過去多次就反修例運動和抗疫封關等社會議題發聲，例如批評政府抗疫時「撐警太偏心」，譴責警方限制集會和遊行自由等。去年2月，工會曾在公民廣場外舉行流水式集會，關注公務員在疫情下的工作安排及物資分配等，被政府批評疫情下聚集的做法完全不負責任。

推罷工公投 遭聶德權斥違反《公務員守則》

至去年「港版國安法」空降前，全港逾20個界別發起6.14的罷工公投，新公務員公會亦有參與，引來政府多番威嚇，公務員事務局局長聶德權高調開腔，指工會參與政治性罷工是違反了《公務員守則》，必會嚴肅追究。政務司司長張建宗也指，有公務員工會號召公務員「罷工公投」絕不會坐視不理。

當時顏武周指，工會在今次行動中僅擔當籌備角色，重申對《國安法》沒有任何預設立場，更從未就其提出「反對」字眼。他又稱，罷工公投的着眼點是關注公務員權益，舉例指去年修訂《逃犯條例》事件衝擊市民與公務員的關係，「港版國安法」影響層面廣泛，有需要讓會員表達聲音，公投內容亦包括公務員凍薪及公務員宣誓等議題。惟最終投票人數均未能達到啟動罷工罷課門檻。

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