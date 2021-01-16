藝人楊明之後，又有「公眾人物」親身展示駕駛者的壞榜樣。工聯會立法會議員郭偉強於今周四立法會房屋事務委員會進行Zoom會議期間，邊揸車邊開會，涉不小心駕駛，當日仍口硬的他昨天認衰兼到警署交待「自首」，惟警方未有披露是否收到郭偉強事件的相關舉報，民主黨深水埗區議員袁海文稱，已經就此去信警務處處長鄧炳強，要求嚴正徹查郭偉強涉違反《道路交通條例》第38條。

根據《道路交通條例》38條，任何人士在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，便屬不小心駕駛；袁海文稱，郭偉強一邊駕駛，一邊開會，明顯未能在謹慎及專注情況下駕駛。

引鄧炳強言論 促嚴正徹查公職人員違法

雖然昨天郭已致歉，同時指會深刻反省駕駛態度，並到警署交代事件，警方稱會跟進，暫時未有人被檢控，但袁海文認為，鄧炳強說過「無論你有幾大影響力，你犯法就係犯法，我就要拉你」，因此去信鄧炳強要求嚴正徹查，希望郭偉強認真配合調查。

袁海文回覆《蘋果》指，郭偉強身為公職人員，外界關注是否違法也沒有後果？而郭邊揸車邊開會「擺明違例」：「警方如果冇任何執法行動、又或者好低調處理，都係唔適合」。袁並指，警方必須交代是否已接獲市民就相關事件的投訴或舉報。

《蘋果》向警方跟進有否收到相關投訴或舉報，惟警方晚上回覆與昨日無異，只稱暫未有人被控，繼續未回應有否收到相關投訴或舉報。

翻查資料，郭偉強早有不小心駕駛前科。2016年6月，郭偉強駕駛私家車，在港鐵港大站薄扶林道巴士站切線時撞到的士，因而被控不小心駕駛，結果罪名成立，被罰款3,500元及上駕駛改進課程。法院審理此案時，郭更被裁判官形容為並非小心、謹慎的司機，而且有超速及違反交通標誌罰款的紀錄。

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