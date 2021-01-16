政府昨公佈要求油麻地東至彌敦道、北至甘肅街、西至渡船街、南至佐敦道範圍內的大廈，只要出現一宗個案都需要強制檢測。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會上，公佈該小區內至少多兩幢相關大廈被列入檢測，包括新填地街23號，以及廣東道602至615號廣基大廈。而今日15宗源頭不明個案中，亦多達5宗來自需要強制檢測的小區範圍。

新納入檢測的新填地街23至25號，位於大爆發的新填地街20至26號大廈斜對面；廣基大廈亦相距20至26號僅250米。

雖然張竹君在記招上未有提到與23號相連的唐樓會否亦需要強制檢測，至16日晚政府刊憲，任何人士於本月3日至16日期間曾身處油尖旺新填地街23至25號，及油尖旺廣東道608號廣基大廈逾兩小時人士須於本月19日或之前接受檢測。受檢人士若於本月14日至16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新填地街23至25號首現個案

張竹君指，小區無源頭個案患者的工作分佈廣泛，當中包括售貨員、無業、家庭主婦及外傭等；而新填地街23至25號的個案為一名建築工人，廣基大廈的個案則與中九龍幹線隧道地盤有關。被問到新填地街的個案是否有地舖職員染疫，張僅表示自己依稀記得有2名家人在同一商舖工作後確診。

政府昨向新填地街20至26號雙數門牌唐樓首發隔離令，張竹君指，發隔離令並非因大廈有新問題，而是大廈多劏房及沒有住戶名單，追查住戶送檢疫的工作有困難，已透過警方多次敲門通知，至今已將90多人送往檢疫，但不確定是否所有居民已全送檢疫，有居民表示仍有可能有人從外回來，隔離令可提供法律基礎，阻止居民離開，方便找到返家的居民後可立即送檢疫。

對於油尖旺疫區會否亦發出禁足令，張竹君表示需要交由政府部門按實際情況作考慮。

張竹君又說，油尖旺區的個案有部份是少數族裔人士，但亦有部份是華裔，亦有留意到「三無大廈」的問題，通知居民強制檢測時，可能會邀請熟識相關人士文化的人幫手聯絡，民政署亦會配合提供繙譯人員協助，但承認要找出所有居民有一定難度。

張指區內人士可能因為家人多及關係緊密，有時會有街坊聚集，一齊食煙等，令之間的傳播增加。

位於「踩界」區域的佐敦道文英樓等大廈，早前亦有確診個案，但因不屬小區範圍亦未被納入強制檢測。張竹君被問到文英樓等在強制檢測令外圍的大廈會否都納入檢測，她指在框內的大廈有個案會就需要強制檢測，但在框外就仍然是有兩宗個案方會強制檢測。

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