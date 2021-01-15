大數據時代誰還會付費睇廣告？

香港人會。

2020年8月10日警方搜查報館並拘捕壹傳媒創辦人黎智英，《蘋果日報》迎來久違的廣告浪潮，4個多月刊登廣告超過1,000版，聯署合資、連儂牆留言及刊登分類廣告客戶估計上萬人。

無論是肉麻告白5201314的香港人，費盡心思設計聯署昭示公義的舊生們，抑或一起建立黃色經濟共榮圈的大小商戶各區街坊，紛紛以圖像、藏頭詩、暗號等不同創意呈現對自由社會的追求與信念，透過紙張和油墨向同路人廣而告之，「我哋真係好__鍾意香港」。

舊時在報紙賣廣告很奢侈，一版廣告價錢不菲；如今紅線處處在《蘋果》賣廣告更奢侈，每個廣告都價值不凡。我們挑選近500個廣告出版《廣告信念──2020撐蘋果撐香港廣告結集》，自由身記者鄭美姿訪問數十位「廣告客戶」，看看背後每一個香港人的面貌，作為2020年崩壞香港的另一面紀錄。

特刊每本售價282元，紀念壹傳媒上市編號282。周一（18日）起各大書報攤及便利店有售。

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