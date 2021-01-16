政府周五（15日）發通告要求18萬現職公僕宣誓於4周內簽聲明，違令者或被革職。在白色恐怖以言入罪的批鬥文化下，新公務員工會翌晚於社交媒體發聲明宣佈解散。主席顏武周表示，其最大考慮是工會理事的人身安全及會員資料，認為工會早已表態，如再作評論卻需承擔巨大風險的事情，認為屬「不恰當」，慨嘆「不能評論已是一種評論」。

聲明續指，宣誓後，依政府說法，工會理事或無法繼續留在政府，故必須趁僅餘時間，妥善處理會員資料及物資。「為保障會員的資料，啟動解散工會是無奈但必要的做法。」《蘋果》曾聯絡顏武周，顏僅以短訊回覆指「聲明以外沒有補充」。

根據政府15日向公務員發出9頁文件及宣誓聲明，列明公務員履行職務時，若為個人政治信念或黨派政治聯繫所影響或支配，或以公職身份表達與政府立場相違背的意見等，屬違反「盡忠職守」、「對香港特區政府負責」的誓言或聲明；若公務員表達個人言論時導致他人「覺得或懷疑」其執行職務時可能會偏袒，也可能違反誓言或聲明。

「有些時候，不能評論已是一種評論」

新公務員工會於16日晚上在fb發文，宣佈工會正式解散，聲明由工會主席顏武周所撰寫。文中指，公務員宣誓一事如箭在弦，但工會一直未有加以表態，或令大眾感到疑惑。他在文中表示，事實上，工會早於宣誓一事剛被提出時，已收到公務員同事的疑慮，亦參與去年6月20日的聯合工會行動，讓會員一人一票表達意見，再將同事意向轉達政府。

他續指，在過去半年，港人都切身感受到生活的空間大大被收窄，令他憂慮工會理事的人身安全和會員資料，因此認為不適宜去做一項早已表態之事；又形容評論事情「需承擔巨大風險」，「有些時候，不能評論已是一種評論」。

稱理事承受無法想像的巨大壓力及後果

另外，他在文中指出，工會自成立以來已面對各方面的抨擊，能發展成一個有數千會員的工會，已是難得之事。不過工會一直面對人手不足的問題，加上宣誓一事，或會令工會的理事無法繼續留在政府，意味將會失去工會會員和理事的資格。面臨理事會不足的情況下，為保障會員的資料，他認為啟動解散工會是無奈但必要的做法。

顏續指，工會自成立以來，便遭受各方各面的抨擊，能夠發展成數千人的工會實屬難得。他指，明白在這個荒誕年代，成為一個工會的理事已要承受無法想像的壓力和後果，因此對情況充分理解和接受，亦衷心感激數位至今仍在身邊的戰友。

「鳳凰」標誌象徵浴火重生：結束不等於完結

文中亦有對工會的「鳳凰」標誌加以解釋，指當初選擇這個標誌，除了象徵能自由地翱翔天際，亦有浴火重生的意味。顏在文中指，他深信結束不等於完結，反而是新的開始，經歷劫難後，新公會的理念和香港均必定可重生。

他亦指，當初工會的成立，全因由來自不同職系、崗位和部門的同事匿名聯署，希望籌備一個公務員同事可表達意見的「公僕仝人，與民同行」集會，令他們感受到公務員需要一個發聲平台。

工會繼而走過疫情、抨擊政府防疫措施不足，再到《國安法》生效前表達意見。文末，他指，雖然工會未必能為世界帶來改變，「但至少可以自豪地說一句，我們並沒有讓世界改變了自己」。

工會19年10月成立

新公務員工會於19年10月中成立，源起同年反修例運動、公務員自發發起「公僕仝人，與民同行」集會。主席顏武周稱希望工會為新制公務員爭取權益，表達員工對香港現時法治人權自由的憂慮，促請政府高層正視民意。

公務員工會聯合會：事前無收到解散消息 稱會小心言論

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，對於新公務員工會解散，事前並無收到任何消息，相信是基於出現公務員宣誓等情況而產生的決定。他指，雖然自己工會未有受到如此大的壓力，但日後在言論方面都要更加小心，始終公務員屬於「特別行業」，「要注意講嘢嘅範圍」，否則隨時陷入「煽動」等指控。

梁預料，公務員工會日後的發聲空間會進一步收窄，「冇得好似以前『敢死隊』咁樣」，因為關乎工會存亡，日後發聲前更加要考慮清楚，盡可能小心，形容「食得鹹魚抵得渴」。

稱發聲途徑減：集會遊行可被指「引發社會動蕩不安」

對於工會就公務員權益等議題發聲，梁認為政治環境對此影響不大，因為爭取權益是工會存在的根本原因，政府不可能禁止；但他指，發聲的途徑可能減少，例如參加集會遊行可能會被指「引發社會動蕩不安」，違反宣誓內容，日後再以工會名義參加集會遊行的機會十分渺茫。

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