武漢肺炎疫情未止，今年首次停辦年宵，花農全年最大的商機泡湯，不少人大失預算。今午突然傳出復辦年宵消息，不過花農多持觀望態度，認為須有清晰細節，盼政府政策勿「五時花六時變」。食物環境衞生署晚上回覆《蘋果》時沒正面回應會否復辦年宵，僅稱正積極考慮合適方案，協助花農銷售年花。

位於新田的信芯園老闆梁日信表示，今年天氣偏凍和少雨，非常有利年花大豐收，本來預計不大賺也至少收支平衡，如今惟有盡量找平時合作的花店幫忙銷貨，同時呼籲市民多入花場購買新鮮靚花，支持本地農夫幫補生計。另外，信芯園今年新增兩隻香水百合橙黃「大旺金」和粉紫紅「爭氣」，農場還有劍蘭、傳統百合等年花銷售，暫未定價，梁指如果未來一段時間天氣不太冷或不太熱，相信年花於新年期間可及時盛放。

批政府取消年宵後才與花農開會諮詢

他續指，家族三代務農傳承至今，從未試過花市要取消，批評政府取消年宵後叫花農去開會問意見，是沒有深思熟慮，叫年宵花商落屋邨賣花，亦會影響本身在屋邨賣花的商戶，吸引街外人流又影響邨民。現年68歲的他指，不少老農夫靠歲晚年宵賣花賺取全年最大收入，以其花苗為例，成本達6、7位數，現在只盼可以收回成本。他又指，疫情不知何時了，令他減少落訂約三分之一花苗止蝕。至於其花場即日起則入場附送百合花，希望及時散貨，同時讓入場市民開心點。

而售蘭花的千葉園因年宵取消，已付的租金、人工、花苗等成本料虧蝕300萬元。負責人之一楊尹俊指，今年有兩款新日本蝴蝶蘭「喜鵲」和「雪映蝶」，但疫情下不敢加價，花場貼出告示如需師傅上盤酌情收取10元費用，作為人工補貼。

花農：復辦難一時三刻配合

對於今午突然傳出年宵或恢復，楊表示早前因為年宵取消，已不敢訂花盆，加上內地突爆疫情，北方工人多數返家鄉避疫，工廠停工中，如果復辦不是一時三刻可配合，光是花盆已可能不夠用。他指幸得市民、良心企業出手幫助銷貨，但大呻不清楚政府有何決策，「好難適應」，透露政府無論是決定取消或有意復辦，都沒有向業界諮詢，他希望「最好唔好五時花六時變」，如今離新年不足一個月，即使重開也應該盡快說明清楚方案、抗疫配套等，如只是屋邨擺檔賣花，再包裝變成所謂復辦方案難以接受。

財利（花圃）農場老闆馮正表示，疫情下市民買花的心境變淡，未來10日天氣和人流是預料新年生意的關鍵時刻，市民目前普遍仍在觀望，花場「呢個日子係少咗人到場」。他指年宵取消有好大影響，種年花最大銷貨場就是年宵，現時貨向未明。他自己在元朗年宵租了兩檔，對於花市傳出恢復舉辦消息，他認為復市當然好，可帶動氣氛，但「好睇條件」，形容需了解年宵入場離場、人流管制等措施，因這會影響市民行年宵的心情，希望條件要清晰。

對於政府正考慮重新舉辦年宵的傳言，食環署晚上回覆《蘋果》時稱，在防疫抗疫的前提下，正積極考慮合適方案以協助花農銷售年花，並會透過分散人流及壓縮規模來減低聚眾風險；惟食環署並沒正面回應會否復辦年宵。

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