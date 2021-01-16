前年反修例運動，8月2日公務員自發舉行集會，逾4萬人出席、包括全體13個政策局。集會發起人之一、為後來成為新公務員工會主席的顏武周。去年「國安法」頒佈前，全港逾20個界別包括新公會發起罷工公投，政府多番威嚇，最終投票人數未能達到啟動三罷門檻，工會與顏武周亦成政府眼中釘，屢受投訴和電話滋擾。

去年6月顏遭降職，而曾與顏一同發起公務員集會的時任運輸主任張家寶，在集會後不久便不獲續約。工會司庫、教育局行政主任（EO）賴嘉欣去年6月的升遷結果中亦仍未坐正。

與理事屢遭滋擾投訴 顏：部門做錯事為何不能批評？

自三罷工投後，顏武周及不少新公務員工會成員自此成為政府眼中釘。已表明不會簽宣誓聲明的顏接受訪問時曾表示，不斷收到投訴和電話滋擾，但認為「古代也有諫官」，強調表達意見是出於對香港的關心，而非「搞事」，反問當部門做錯事為何不能夠批評？

他更指，當官員破壞公務員形象和有負市民時，就有責任挺身而出守衞公務員價值。

發動公務員集會後屢遭左媒抹黑攻擊

顏武周年約30歲，中學時成績優異，入讀中大政治與行政學系，曾任中大學生會外務副會長。惟前年7月底反修例運動期間，遭中共喉舌《大公報》以「奸仔蒲頭 顏武周煽公僕叛變」，將其「起底」批鬥，指他表面是年輕素人，實際背景「根正苗黃」，與「反對派政棍」關係千絲萬縷。

報道又指他與「民陣」前召集人楊政賢等煽動學界參與「反國教」罷課集會。報道又指他加入政府成為亂港派的「針」。

至前年11月，《大公報》再聲稱收到市民投訴，指8月曾發起集會的顏，由二級助理勞工事務主任，「升職」至月薪逾5萬的署任一級助理勞工事務主任，「搞完罷工仲有得升職加人工，市民不禁嘩然」。

「我並沒有站出來，只是說這些話的人在不斷後退」

至去年6月，惟顏武周與另外7名勞工處公務員卻遭免去署任，「降回」二級。顏事後發公開信，指不知道事件有無涉及政治考量，「我並沒有站出來，只是說這些話的人在不斷後退，因此才顯得我突兀地站在原來的位置」。

曾與顏一同發起公務員集會的時任運輸主任張家寶，在集會後不久便不獲續約，需離開政府。工會司庫、教育局行政主任（EO）賴嘉欣去年6月的升遷結果中亦仍未坐正。

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