反修例運動人民的呼聲換來政權鐵腕鎮壓，「港版國安法」臨城，寒蟬效應在香港吹起烈風，港人思索前路，有的移民，有的噤聲。兩度擔任大律師公會主席，在過去3年政治局勢風高浪急之際，站在「司法大山」懸崖峭壁捍衞司法獨立及法治的資深大律師戴啟思（Philip Dykes），是來自英國的「外國勢力」，當年對《中英聯合聲明》投下信任一票，來港發展，36年過去，一國兩制見首不見尾，卸任公會主席重擔的他卻未言退，遑論離開，因為「香港是我家」，笑言：「我會死在這裏的，你知道嗎？」

記者 梁穎妍

戴啟思與香港的故事始於《中英聯合聲明》，本身在英國執業的戴啟思1985年赴港，為一國兩制投下信心一票：「我來港工作是因為《中英聯合聲明》，我覺得在即將由英國管治變成中國管治的地方工作會很有趣，事態發展會很有趣。」他加入當時的律政署，擔任檢控官17年，在體制內觀察過渡期，「我相信（一國兩制）會成功，我毫不懷疑，直至5年前，這些年間有明顯轉變，變成更多的一國，越來越少兩制」。

一國兩制變形走樣，法治制度首當其衝，司法界被視為需要整頓的「大山」之一，特首林鄭月娥表明，司法機關需透過特首向中央負責。戴啟思堅持「三權分立」是《基本法》包含的原則，他形容司法權往往是最弱一環，「（三權）不可能有完美的平衡」，但強調「司法獨立」是最基本的元素，法官獨立裁決，人民以至政府都要遵循，「（若）在所有上訴過程完結後仍然敗訴，政府必須改變其做法」。

司法機關不再處於安全境況

作為行內人，戴啟思堅信法官仍然挺直腰板，司法制度有險可守。不過，談到過去3年主席任期，他形容是要承受不少壓力的歲月，「由高鐵一地兩檢開始，至19年的示威活動，去年又爆發疫情」。他說這次「出山」與05年首度擔任主席相比，實在有天淵之別，公會在此3年分別發出7、18及17份聲明，由社會運動、《基本法》22條和三權分立爭議，以至《國安法》都一一回應及反駁，反觀05至06年間僅得4份聲明，不只因他敢言，而是香港出了問題，「這意味有些重要事情發生了」。他直言，司法機關不再處於安全境況。

戴啟思在本月11日法律年度開啟典禮，最後一次以公會主席身份致辭圍繞司法獨立，形容司法獨立是瑰寶，「如果沒有司法獨立，香港將一無所有」。現時親北京陣營不斷攻擊司法機構，要求成立量刑委員會，要司法機構外判量刑職能，又倡設監察司法委員會，向法官施壓。戴啟思說，法律界擔心，大律師會成為下一個目標，「我認為他們希望大律師不那麼獨立，但沒有獨立大律師，就沒有獨立的司法，這很重要且受人尊重，好的法官本身也是大律師，且是獨立的」，他認為大律師維持獨資執業至為重要。

「港版國安法」是內地法律

3年任內最大挑戰則要數《國安法》，戴啟思也有代表首名被控國安罪名的唐英傑。他再次質疑《國安法》是由內地直接頒佈的「內地法律」，而非香港立法會產生的法例，「你不能翻看立法會文件，議員問了甚麼，官員答了甚麼」，毫無法律文件可作參考，與普通法傳統有別。他以近日55名民主派人士參與及組織初選遭國安拘捕為例，「（政府）本說法例只針對極端少數，似乎完全不是那回事」。

多次進諫的戴啟思無法扭轉《國安法》頒佈落實，從初選一案中，53人被指違反「顛覆國家政權罪」，可見罪行定義極不清晰，在法例滿佈缺陷下，他相信《國安法》對香港、個人的真正影響要待所有法庭程序完結才見真章，但他未有猜測法官會如何詮釋，惟幽幽的提醒，「當然全國人大常委會對《國安法》擁最終解釋權」。不過，他不視之為敗仗，「作為律師，你必須戰鬥，你永不說不，只要你仍相信司法機關仍有能力履行義務，讓人在法庭上獲得公義」。

笑言非「人權鬥士」稱對公法及憲法有興趣

戴啟思的正義心腸是如何築起呢？早在1999年，他代表無證兒童爭取居港權，04年代表公屋居民盧少蘭提出司法覆核挑戰領匯上市、16年在宣誓風波司法覆核案代表游蕙禎，他亦曾代表前香港眾志羅冠聰，就政府DQ立法會議員資格一案辯護。他被傳媒冠以「人權大狀」之稱，但他笑言自己不是人權鬥士，即使1989年有份起草《香港人權法案》，都不是興趣所至主動要求參與，「我被告知要草擬（人權法），我就走到圖書館找有關人權的書籍，我是自學的！」

戴啟思經常與政府對簿公堂，僅因他對公法及憲法有興趣，「因為政府的決定不是影響物業，但影響個人，他們的自由，言論表達自由、宗教權利、婚姻權利」。法律應該彰顯公義、限制公權力，保障個人基本權利。戴啟思關注政府每個大小決定，成為「人權大狀」似乎順理成章，但他被左報批評為「抗中亂港分子御用大狀」，他反駁有人質疑公會「講得太多」，但他強調公會最重要的存在意義是捍衞法治、《基本法》及司法獨立，「我們看到任何一面受影響，見到有需要就會發聲」。

「上街的人永遠在歷史正確一方」

他首次擔任公會主席時受訪，被問到最喜歡香港甚麼食物，當時他答不出，僅稱有時會到大排檔吃飯；這些年後他仍說不出他最喜愛的香港食物，但對某地的愛不是味覺使然。他說香港是他的家，他不是過客，「我會在這裏死去，你知嗎？我成年歲月超過一半時間都在香港」。年屆67歲的他稱，卸任公會主席後會繼續執業。

戴啟思或被視為法政前線巴打，往後香港風起雲湧，戴啟思也可能會像2019年6月反修例大遊行時，埋首在辦公室工作，在他的專長領域為公義奮鬥。他談到當日大遊行，為勇敢上街的人所感動，惟今時今日香港還有沒有合法遊行，已經是個問號。戴啟思表示，相信公義終有一天會來到，甚麼是公義？他提到當時港人提出的訴求，如內地不再蠶食香港、有更高認受性的民意代表等，「可能需要一些時間才能實現這些目標，不過回望歷史，上街的人永遠在歷史正確的一方」。

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