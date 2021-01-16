世衞及專家都建議外科口罩只作單次使用，但棄置口罩量驚人，對環境負荷甚重。一群法國科學家研究以信封保存口罩後加熱，可滅活大部份病毒，令外科口罩可以重複再使用。

向公眾提供武漢肺炎資訊的法國研究團隊Adios Corona去年10月指，研究將用過的口罩放入紙信封內，上面註明日期，然後至少在陽光下或加熱器中放置7天後，發現大部份在外科口罩上的病毒已被滅活。團隊認為方法有利環保減少浪費，也減少棄置口罩污染環境的風險。

研發N95口罩的美籍台灣科學家蔡秉燚（Peter Tsai）去年接受法新社查詢時亦認可上述方法，但他建議將使用過的口罩露天放置一周後才再使用，每個循環可重複5至10次。他指即棄口罩也可以放在烤箱中，理想溫度較至攝氏70至75度（華氏158到167度）之間，不能太高溫以免燃燒塑料，但要夠熱殺死病毒；不過就不建議用洗衣機清洗口罩。

有美國生物學家對上述方法存疑，認為重複清潔口罩，假如方法或步驟有誤，可能導致家居二次感染。法國衞生當局強調即棄外科口罩使用後應棄置，不過「戴頭盔」指更多研究尚在進行中。

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