港中邊境曾經不像現在般壁壘分明，中港兩地居民自由穿越華界英界，但到1949年中華人民共和國成立，邊境越來越多難民潛入，更不時與軍警衝突。港古佬黃競聰請來研究香港邊境的梁昭研，說說築起這道城牆的導火線……

因為一直以來，英界華界人口往來不斷，很多人都會走來這邊耕田，或者進行其他的經濟活動，所以國共內戰後，香港實施嚴格的出入境政策，進行宵禁，控制邊境的人口流動，進行情報收集，加強對人口控制，防止政治滲透。

1951年6月15日，香港政府宣佈封鎖新界北部邊界地區，市民要有香港政府簽發的通行證，才可以進入或者逗留在區域內。政府在1962年再修訂邊境禁區令，禁區範圍東起沙頭角海，西至米埔，邊界線全長27.5公里，整個禁區佔地2,800公頃，佔全港土地面積3%。

即使禁區政策，都不能完全遏止偷渡的爆發，香港這邊的村民，很多都會協助他們的鄉里宗親，逃難來到香港，例如馬草壟收容很多與他們有緊密連繫，來自對岸的赤尾同胞，而跨境經濟活動也被規範，例如耕作證的出現，控制他們出入境的時間。

1962年爆發大逃亡，單單5月已經有62,000人被捕遣返，政府再在78年多建一道鐵絲網，由沙頭角去到后海灣，稱為「蛇網」。六七十年代都多次爆發偷渡潮，香港政府都因應情況，再加建禁區邊境巡邏線，包括鐵絲網，第二防線。

時至今日，禁區的界線已大幅收窄，只剩下沙頭角墟和禁區巡邏路，而偷渡，都毋須攀山涉水，2021，都一國一制了，還哪裏有人會偷渡呢？

鳴謝 梁昭研 香港史學會 長春社文化古蹟資源中心

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