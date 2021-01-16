市民抗疫疲勞，印花或彩色口罩近期大受歡迎。香港口罩及防疫設備協會指，收到不少市民關注，近月有傳媒報道印花彩色口罩比淨色口罩容易滋生細菌，協會委託政府認可實驗室測試，稱結果顯示兩種口罩的菌量測試表現相若，只要選購來源可靠和正確使用，市民毋須過份憂慮。負責有關報道的機構拒絕向《蘋果》提供數據及回應，受該宗委託做實測的教授建議，使用彩色口罩時可考慮勤加更換保持衞生。

開設地舖兩個月的口罩工廠創辦人唐家輝指，近期市民喜歡戴彩色或花紋口罩，銷情很好，佔整體生意額3、4成，現時店內有超過500個款式，公司聘請6人專門設計款式和包裝，相信未來花款口罩的銷量比例將越來越高。

不過早前《東張西望》委託大學實驗室實測，邀請12名測試員分別戴隨機在坊間購得的彩色印花和淨色口罩6小時，模仿日常生活，之後收集口罩拆出外、中、內三層做對比分析，顯示彩色印花口罩外層比淨色口罩外層多很多菌，前者更有部份樣本內層亦出現細菌。報道指實驗無法證明所有顏色口罩一定會增加細菌風險，但推論有關口罩的食用色粉可能助長細菌滋生。

注入細菌到彩色口罩 6小時後含菌量不升反降

香港口罩及防疫設備協會指收到市民查詢彩色口罩的安全性，因此委託兩間政府認可實驗室香港標準及檢定中心（STC）和廠商會檢定中心（CMA）分別檢測，他們收集同一品牌的白色、粉紅色或藍色、及印花外科獨立包裝口罩樣本，開封後注入金黃葡萄球菌，靜止放置實驗室6小時後，結果顯示含菌量不升反降，認為證明不同顏色的口罩均不會加強細菌生長。

協會委員郭浩賢表示，每個人呼吸速度、工作環境、生活方式不同，手或呼吸時都有機會黏上或噴出細菌，口罩本身是防護裝備，透過中層熔噴布阻隔細菌病毒，其生產流程原材料選定、生產環境、包裝、運輸等都會影響口罩的乾淨程度。郭指大部份港產口罩都在受控環境下生產，不似有些東南亞口罩屬家庭式生產，自然較多細菌黏上。他認為生產商做好整體監控、檢測和認證重要，市售口罩品質受《一般消費品安全條例》和《商品說明條例》規管，市民毋須就含菌問題過慮，選購可靠品質和正確使用口罩一般不會有大問題。

《東張西望》託公大實驗 同工種人士戴6小時口罩實測

《蘋果》曾向《東張西望》查詢測試詳情包括實驗結果數據、測試員的工種等，對方以無綫電視於2013年11月將壹傳媒列為不受歡迎媒體為由，表示不會回應查詢。

受該節目委託做實測的公開大學科技學院副教授史東甫表示，當日實驗目的是了解口罩經過日常佩戴後的情況，故設計實驗時找了同一工種、同一商場內工作的人士戴口罩實測，並在實驗室做實驗。測試前後他們都有驗菌，結果所有口罩都符合安全標準；惟6小時後，彩色印花口罩的含菌量，是淨色口罩的起碼百倍以上，他坦言亦感意外，一般淨色口罩表面菌量仍然可數，但有數款彩花口罩是菌量無數的多，或要經大量稀釋才可數到細菌數目。他表示不知道實測人員的行蹤和工種，僅掌握可能是商場內的服務性行業人士。

史東甫強調實驗已盡量在可控情況下進行，人體噴出的空氣有濕度，溫度和濕度都會令細菌增生，微生物世界經過4至6小時，菌落增長可以達原本的1,000倍或以上。「又唔可以話呢啲口罩唔好戴，因為佢本身係乾淨」，他續指，明白市民抗疫疲勞或想戴靚口罩，亦適合某些場合戴，但如果長時間佩戴後菌量增長驚人，建議考慮要勤一點更換，不要戴太長時間。

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