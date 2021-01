前監警會前國際專家小組成員、英國基爾大學自然科學研究院院長Clifford Stott,早前因不滿監警會的權力及獨立調查能力不足,退出小組,其後自行發表調查報告。民主黨國際事務委員會主席劉慧卿、委員袁海文及曾自鳴昨晚(16日)與他進行視像對談,Clifford Stott提及警務處處長鄧炳強與小組成員會面時,不重視市民上街示威的原因,亦拒絕接受他們的建議。

Clifford Stott又指,留港期間曾訪問反修例示威者及協助的律師團隊,但監警會不願在報告加入相關資料,解釋了監警會報告偏頗的成因。他指專家團隊離港前,曾計劃召開記者會,指監警會欠缺調查警隊權力,但有人不滿新聞稿內容,甚至傾向其團隊不要發佈。

與鄧炳強開會 PK獨霸45分鐘演說欠尊重

Clifford Stott在今次視像訪談提到,他一直有鑽研有關騷亂及公共秩序的警政問題,並指作為一名研究者,其研究過程必須要先了解事件結果的成因。

他以香港2019年反修例示威為例,指他當時發現示威者在7月1日攻入立法會後,社會運動已開始轉型,由以往和平集會演變成衝突,甚至發生暴力事件。他認為警方需了解示威者走上街頭的成因,才能針對性地解決問題,更需摒除以當權者的身份去分析示威者的行為,才能得出準確的分析報告。

然而,Clifford Stott在訪談中透露,一次與警務處處長鄧炳強會面,鄧先向監警會成員發表長達45分鐘的演說,Clifford不滿鄧只顧發表演說而忽略與監警會成員交流,直言:「這根本不是討論」(It is not really a discussion)。

反映意見翌日 海外專家被罰連坐上堂3小時

他指自己利用會議的小休時間,向鄧提及警方需正視社會運動的成因、了解人民訴求等,不單未被接納,反安排一眾海外專家翌日接受3小時有關警權合法性及社會公共秩序的課程,直斥警方明顯無意接受意見,完全拒絕他們的建議,更顯示警方無意與市民修補關係(no desire to step back into the relationship)。

Clifford Stott形容,監警會報告只對示威者作道德判斷,缺乏分析活動背後的成因、未有針對警察的行為作同樣判斷、亦忽略了示威者與律師的訪談,指有關報告只能偏頗地反映一部份事實。

嘆港人與警方失去信任

被問到警方如何可與港人修補關係時,他大嘆港人與警方失去信任,難以一下子修補關係,建議警方直接與示威者對話,了解對方想法及其訴求,才有機會修補社會撕裂。

他稱不知道自己當時以監警會成員到港,是否最後一次來港,但認為當時在香港的時間令他獲益良多,不認為是浪費時間。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB