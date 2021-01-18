政府日前公佈要求油麻地至佐敦一帶，出現確診個案的大廈需強制檢測。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷就建議政府擴大檢測範圍，同時要求在當區工作的人員進行強制檢測。呼吸系統專科醫生梁子超就指，油尖旺區的大廈多欠管理、喉管失修、劏房林立，政府應定期為有確診大廈的居民進行檢測，並安排人手檢查大廈渠管。

當局昨日再將8棟佐敦疫區的大廈，列入強制檢測名單，要求到訪該大廈逾2小時的人士接受檢測。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷接受港台訪問時指，強制檢測有助揪出傳播鏈，但政府應擴大檢測範圍，在當區工作的人士，如商戶、外賣員、速遞員等都應接受強制檢測。他又認為由於該區不少大廈無業主立案法團，無法具體掌握爆疫情況，當局應延長強檢日期，並提早為深水埗、土瓜灣、觀塘等舊樓區做檢測，防患未然。

曾祈殷認為政府應向該區未有檢測結果的人士發禁足令，或清楚交代完成檢測的人數百分比，並考慮要求居民定期覆檢，及延長流動檢測站的服務時間，方便市民下班後接受檢測，他又呼籲其他市民近期避免前往相關區域。

梁子超：每3至5日為疫廈居民覆檢

呼吸系統專科醫生梁子超接受商台訪問時同樣指，油尖旺區較多「三無大廈」，即無業主立案法團、無居民組織及無物業管理公司的大廈。他指有關大廈欠缺管理、多劏房、環境衞生及大廈喉管等都無人負責處理，令疫情蔓延。

梁子超又指武肺病毒潛伏期長，當局只做一次強制檢測無法切斷社區傳播鏈。他建議當局定期，如每3至5日就為當局有確診大廈居民進行覆檢，並派人檢查有關大廈的喉管。另外，他建議市民即使驗到陰性結果都不應掉以輕心，應減少外出及參加跨家庭聚會，有病徵就應求醫，並可定期消毒單位中的去水渠位。

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