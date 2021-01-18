政府上周五（15日）發通告勒令18萬現職公僕宣誓於4周內簽聲明後，前年成立的新公務員工會翌晚於社交平台發聲明指，考慮到理事人身安全，決定解散。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭接受電台訪問時表示，擔心日後就公務員權益上街爭取亦有風險，並指有將退休公務員反映若不簽署聲明，會影響退休福利；華員會會長利葵燕則指曾向公務員事務局提出多項疑問，但都沒有明確答案，批評政府急於執行。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭在商台節目表示，目前收到的公務員意見中，當中亦有沒有表明拒簽的公務員提出很多疑問，包括簽署聲明後，有關條款是否「綁一世」，但認為要交由政府解畫。他說當局應向不同部門講解，向公務員詳細說明哪些事不能做、不能接受哪些傳媒訪問等。他擔心，日後就僱員權益上街爭取亦有風險，因為宣誓條文列明公務員行為不能引起社會動盪，嚴重收窄工會日後表達的空間，工會日後亦要避免牽涉政治。

他又表示，知道有個別公務員選擇離職而不簽署聲明，但屬於少數，近日收到不少會員查詢，包括即將退休的公務員，擔心若不簽署聲明，會否影響退休福利。

利葵燕：無講清楚拒簽後果

華員會會長利葵燕在香港電台節目表示，早前就公務員宣誓效忠問題，向局方提出不少疑問，但不少問題仍未有答案。她舉例，如果公務員拒絕簽署效忠聲明，所謂「終止聘用」是指勒令離職、革職，還是被迫退休等，但通告始終無明確講清楚如何處理。她亦提到，通告指出會用《公務人員（管理）命令》處理拒簽聲明公務員，但質疑到底是根據哪些標準去決定勒令離職、革職？

利葵燕續說，諮詢會員期間，大多數人認為宣誓效忠有重要性及一定的逼切性，但在拒簽方面透明度不夠高，「具體後果到底係啲咩呢？睇到當局（推公務員宣誓）有啲過於心急」。利又謂，華員會曾要求公務員事務局就簽署聲明舉辦簡介會，但局方亦拒絕，即使局方在網頁推出短片，但效果不大，「似新聞報道多啲」，無法解決公務員心中疑慮，期望局方在簽署限期屆滿前，做好解釋工作，釋除公務員的疑慮。

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